به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر بعدازظهر چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در اصلاح الگوی کشت ۱۵ تا ۲۰ درصد با مشکل مواجه هستیم که مربوط به کاشت صیفیجات و برنج است.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد کشاورزی کشور مطابق اصلاح الگوی کشت انجام میشود، اظهار کرد: در الگوی کشت نیاز کشور و اقلیم منطقه موردتوجه است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاستهایی که دولت برای کنترل الگوی کشت پیشبینی کرده است، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای این سیاستها بتوانیم سالبهسال مشکلات مربوط به الگوی کشت را کاهش بدهیم و به شرایطی برسیم که نه مازاد تولید و نه کاهش تولید داشته باشیم.
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