رویکرد دولت سیزدهم رسیدگی به مناطق کم برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی صبح پنجشنبه در آئین کلنگ زنی بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ایثارگران اصفهان ضمن گرامیداشت یاد شهیدان عملیات محرم و بزرگداشت روز حماسه و ایثار اصفهان، اظهار داشت: در عملیات محرم مردم استان اصفهان بالغ بر یکهزار و ۱۰۰ شهید را تقدیم ایران اسلامی کردند.
وی ادامه داد: به این مناسبت که در یک مرحله از تشییع این شهیدان والامقام ۳۷۰ شهید در یک روز در شهر اصفهان تشییع شدند، ۲۵ آبان ماه به نام روز حماسه و ایثار اصفهان نامگذاری شد.
استاندار اصفهان بیان کرد: امروز گردهم آمدیم تا بسته جدیدی از خدمت دولت سیزدهم به مردم استان اصفهان با جهتگیری به سمت خانواده شهدا و ایثارگران را ارائه کنیم.
وی تصریح کرد: به لحاظ سرانههای بهداشت و درمان علیرغم نگاه برخورداری که در برخی محافل به اصفهان میشود شرایط خوبی در استان نداریم.
وی ادامه داد: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجموعه سپاه نیز در همین راستا است تا کمی اوضاع در اصفهان بهبود ببخشیده شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم، جهتگیری به سمت مناطق کم برخوردار است، افزود: در شهر اصفهان علیرغم اینکه در هستههای مرکزی و جنوبی شهر شرایط مناسبتری را داریم در برخی از مناطق با همه ظرفیتهای معنوی، فرهنگی، خانوادههای اصیل و مؤمن آنگونه که شایسته است خدمت رسانی نشده است.
وی بیان کرد: در این طرح نیز تلاش شد با همین نگاه، منطقه ۱۴ (زینبیه) برای ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی ایثارگران انتخاب شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: این بیمارستان میتواند پیشرانی برای تعریف پروژههای سرمایهگذاری دیگر در این منطقه باشد.
نظر شما