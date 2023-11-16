زخمی شدن هشت صهیونیست بر اثر تیراندازی در جنوب قدس اشغالی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هشت اسرائیلی از جمله شش نیروی امنیتی در عملیات تیراندازی به مقر ایست بازرسی «النفق» متعلق به نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب قدس اشغالی زخمی شدند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود که حال یکی از مجروحان وخیم و از او قطع امید شده است.

صهیونیست‌ها مدعی شدند که مجریان این عملیات را به شهادت رسانده‌اند.

خبرنگار الجزیره هم گزارش داد که سه فلسطینی در مقر ایست بازرسی النفق در حد فاصل قدس اشغالی و بیت لحم به شهادت رسیدند.

این خبر در حالی است که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مجریان این عملیات سه نفر بوده‌اند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین گزارش دادند که عاملان تیراندازی در قدس اشغالی با خودرو به مقر ایست بازرسی «النفق» در جنوب قدس اشغالی رسیدند و شروع به تیراندازی به سمت نظامیان مستقر در آن کردند.

این رسانه‌ها اذعان کردند که احتمالاً یکی از عاملان حمله تیراندازی در ایست بازرسی موفق به ترک محل شده است.

سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که این نگرانی وجود دارد که بمبی در محل تیراندازی در جنوب قدس اشغالی وجود داشته باشد.

پس از این عملیات، نظامیان اشغالگر به صورت گسترده در مقر ایست بازرسی النفق در جنوب قدس اشغالی مستقر شدند و تمام ورودی‌های بیت لحم را بستند.