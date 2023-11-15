به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امین سردبیر روزنامه لبنانی الاخبار در مقاله‌ای به پشت پرده محورهای مطرح شده در مذاکرات بین‌المللی در خصوص تحولات غزه اشاره کرد و نوشت: تماس‌های محرمانه بین آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های عربی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که این رژیم قصد دارد به جنگ خود در غزه ادامه دهد.

وی می‌افزاید: خارج کردن ساکنان غزه یکی از مهم‌ترین اهداف این جنگ به شمار می‌آید. این در حالی است که عملیات تبادل اسرا به یکی از موانع این مذاکرات تبدیل شده و دشمن تلاش دارد به این وسیله زمان بیشتری برای جنگ فراگیر ضدغزه بخرد.

سردبیر الاخبار آورده است: بنا بر اطلاعات اعلامی از سوی منابع شرکت‌کننده در این تماس‌ها، دشمن صهیونیستی به آمریکا و کشورهای اروپایی و عربی اطلاع داده که از خروج ساکنان نوار غزه به سمت منطقه کوچک «المواصی» واقع در جنوب غزه حمایت می‌کند و از سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خواسته تا ۲۰۰ هزار چادر برای اسکان بیش از یک میلیون آواره فلسطینی در این منطقه برپا کنند. این در حالی است که «دیوید ساترفیلد» فرستاده ویژه آمریکا در امور انسانی نیز فشارها بر مصر و دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد را برای موافقت و اجرای این طرح افزایش داده است. از سوی دیگر دفتر آنتونیو گوتیرش اعلام کرده که سازمان ملل ترجیح می‌دهد در این فرایند مشارکت نداشته باشد.

وی افزود: بر این اساس، ساترفیلد در سفرهای مکرر خود به قدس اشغالی و قاهره و دیگر پایتخت‌های عربی به دنبال اجرای نهایی این طرح است و اوج این فشارها بر مصر وارد می‌شود تا انجام اقدامات عملیاتی را در منطقه «العریش» و صحرای سینا برای اسکان آوارگان بپذیرد. اسرائیل در همین راستا بخش گسترده‌ای از منازل مسکونی و زیرساخت‌های دولتی، بهداشتی و درمانی مناطق شمالی غزه را منهدم کرده تا مانع از بازگشت آوارگان به این مناطق شود. رژیم صهیونیستی همچنین در حملات اخیر خود، شمال نوار غزه را به عنوان یک منطقه ممنوعه نظامی در نظر گرفته و مانع از انجام تبادل اسرا برای آتش‌بس ۵ روزه شده است. این رژیم نمی‌خواهد کمک‌های انسانی و امدادی به شمال غزه وارد شود.

ابراهیم امین همچنین در این مقاله اعلام کرد که اخیراً نشست‌های ویژه‌ای در قاهره و دوحه با مشارکت هیئت‌هایی از قطر، سرویس جاسوسی مصر، آمریکا و سرویس‌های موساد و شاباک برگزار شده که محور اصلی آن رسیدن به توافق در خصوص اجرای تبادل اسرا بوده است. بندهای اصلی این توافق مبتنی بر این نکته است که مقاومت، زنان مسن، افراد زیر ۱۸ سال و کسانی که تابعیت خارجی دارند را آزاد کند و اسرائیل نیز در مقابل، اسیران زن فلسطینی و فرزندان زیر ۱۸ سال آنها را آزاد کند. همچنین قرار بود بعد از این تبادل آتش بس نهایی صورت بگیرد، البته رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که پروازهای شناسایی را در آسمان غزه متوقف نخواهد کرد.

وی بیان کرد: همچنین توافق شده که این اقدام به صورت ۵ مرحله‌ای انجام بشود و اجازه ورود ۱۰۰۰ کامیون کمک‌های امدادی به نوار غزه از جمله چند کامیون محدود سوخت برای بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی داده شود. صهیونیست‌ها فهرستی از نام ۱۰۰ نفر را اعلام کرده و گفته‌اند که این فهرست زنان غیرنظامی و افراد نوجوان را در بر می‌گیرد؛ حماس اما اعلام کرده که این لیست درست نیست و تعدادی از نظامیان زن اسرائیلی که بالای ۱۸ سال سن دارند، در این لیست قرار دارند. علاوه بر این حماس برای بررسی اوضاع نیازمند آتش‌بس است تا بتواند تعداد واقعی اسرا را که برخی از آنها در دست گروه‌های غیرنظامی هستند، مشخص کند.

ابراهیم امین اعلام کرد: از سوی دیگر رژیم صهیونیستی خواستار آزادی تمامی اسرا در یک مرحله شده، اما میانجی‌ها اعلام کرده‌اند که این موضوع غیرممکن است و اجرای توافق باید به صورت همزمان و مرحله‌ای صورت گیرد، به گونه‌ای که آزادی ۵۲ اسیری که حماس آنان را واجد شرایط دانسته، در ۵ مرحله صورت بگیرد و اسرائیل نیز طی همین مراحل اسرای زن فلسطینی را آزاد کند و در هر مرحله روزانه ۲۰۰ کامیون حامل کمک وارد غزه شود.