طرح «عملیات مسجد به مسجد» در شهرستان سیریک اجرا شد

حجت الاسلام حسین الیادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور علمای راهیاران منطقه جنوب شرق کشور، علمای هرمزگان وعلمای سیریک عملیات طرح مسجد به مسجد با موضوع شناخت ظرفیت‌ها و بررسی مشکلات محله ها و احیای مساجد با محوریت امام جماعت مسجد در شهرستان سیریک اجرا شد.

حجت الاسلام الیادپور با بیان مقدمه ای به پیرامون نحوه اجرای این طرح پرداخت و اظهارداشت: طی این برنامه از تمام مساجد سطح شهرستان بازدید خواهیم کرد و ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود با برگزاری محافل گفتگو محور سعی در هم‌افزایی و انتقال تجربیات خواهیم داشت.

وی افزود: در این طرح راهیاران منطقه علاوه بر دیدار با امام جمعه و تشریح این طرح، با فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان و با حضور در مساجد با امام محله و هیأت امنای مسجد به بحث و گفتگو می‌پردازند.

حجت‌الاسلام الیادپور با اشاره به شعار اصلی این طرح مبنی بر «تعالی شبکه امامت و مسجد»، تصریح کرد: ما در این طرح به دنبال رشد و تعالی شبکه امامان مساجد هستیم و در مرحله اول این طرح نیازسنجی‌هایی را در میدان انجام و موانع توانمندی مساجد را شناسایی و در نهایت به دنبال مرتفع کردن آن هستیم.

وی به آثار و برکات این طرح پرداخت و اشاره کرد: این طرح که به عنوان «طرح عملیاتی مسجد به مسجد» نامگذاری شده است دارای آثار و برکات فراوان از جمله توجه به نقش پر رنگ امام محله در رفع آسیب‌ها و شناخت مشکلات فردی مردم هر محله است.

حجت الاسلام الیادپور بیان کرد: مردم امام محله را به عنوان پیشران در خط مقدم، آسیب‌های روحی و روانی می‌شناسند و جهت تزریق معنویت و ایمان مردم گامی مؤثر بر می‌دارد و می‌تواند به عنوان یک محور، درمانگر آلام مردم و رفع موانع و آسیب‌ها در محله باشد.