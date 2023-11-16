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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

حاج علی اکبری:

چهره‌های برجسته دینی معرفی شوند/ «اختری» چهره‌ای تاثیر گذار

چهره‌های برجسته دینی معرفی شوند/ «اختری» چهره‌ای تاثیر گذار

سمنان- رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور بر ضرورت برجسته سازی و تبیین چهره‌های دینی و علمی کشور تاکید کرد و گفت: شخصیت برجسته آیت الله اختری توسط ارگان‌های فرهنگی تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد علی اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامی داشت آیت الله اختری در دانشکده دندانپزشکی سمنان، بر اهمیت تبیین اشاره کرد و بیان داشت: شخصیت علما و فضلا و افراد برجسته دینی برای نسل جوان بیان شود.

وی بر الگو گیری از شخصیت‌های برجسته دینی نیز تاکید کرد و بیان داشت: آیت الله اختری از آن دست علمایی است که باید برای نسل جوان از مجاهدت‌های ایشان بیان شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: حق جوانان است که با شخصیت‌های برجسته علمی و دینی کشور و استان شأن آشنا شوند.

علی اکبری ضمن اشاره به ویژگی اخلاقی آیت الله اختری بیان کرد: ایشان موصکف به حسن خلق بودند و در نتیجه اخلاق نیکو یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان است.

وی با بیان اینکه پدر آیت الله اختری از شخصیت‌های برجسته ای بودند، افزود: آیت الله اختری در دامان خانواده‌ای تربیت شدند که تمام سجایای نیکو را داشت و ایشان در همین فضا رشد و ابوالشهید نیز بودند.

رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه کسانی که از نزدیک با آیت الله اختری آشنا بودند می‌دانند که ایشان اخلاق‌مدار بود، ابراز کرد: یکی از ویژگی‌های وی آن است که هر چه به ایشان نزدیکتر می‌شدید بیشتر با سجایایشان آشنایی پیدا می‌کردید.

علی اکبری با اشاره به مجاهدت‌های آیت الله اختری بیان کرد: وی امام جمعه تراز برای انقلاب بود که آینده نگری و نشاط در وجود ایشان موج می‌زد و همواره شخصیت برجسته‌ای داشتند.

وی به برجستگی شخصیت علمی آیت الله اختری اشاره کرد و گفت: اهل بیان و قلم بود و در نوشته‌های ایشان مراجعات متعدد به اسناد و مراجع معتبر مکتوب کاملاً مشهود است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور خواستار تبیین شخصیت آیت الله اختری برای نسل جوان شد و گفت: وی، از جوانان خود گذشت و علی رغم آنکه ایشان ابوالشهید بودند اما هیچ گاه ادعایی نداشتند که این مهم از اخلاص ایشان بر می‌آید.

علی اکبری با اشاره به ویژگی‌های بیرونی و در ارتباط با جامعه آیت الله اختری مانند وعده مداری و اهمیت به وقت، بیان کرد: آیت الله اختری در رعایت احکام الهی و حدود بیت المال بسیار سخت‌گیر و جدی بود.‌

کد مطلب 5940654

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