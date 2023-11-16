به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد علی اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامی داشت آیت الله اختری در دانشکده دندانپزشکی سمنان، بر اهمیت تبیین اشاره کرد و بیان داشت: شخصیت علما و فضلا و افراد برجسته دینی برای نسل جوان بیان شود.
وی بر الگو گیری از شخصیتهای برجسته دینی نیز تاکید کرد و بیان داشت: آیت الله اختری از آن دست علمایی است که باید برای نسل جوان از مجاهدتهای ایشان بیان شود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: حق جوانان است که با شخصیتهای برجسته علمی و دینی کشور و استان شأن آشنا شوند.
علی اکبری ضمن اشاره به ویژگی اخلاقی آیت الله اختری بیان کرد: ایشان موصکف به حسن خلق بودند و در نتیجه اخلاق نیکو یکی از برجستهترین ویژگیهای ایشان است.
وی با بیان اینکه پدر آیت الله اختری از شخصیتهای برجسته ای بودند، افزود: آیت الله اختری در دامان خانوادهای تربیت شدند که تمام سجایای نیکو را داشت و ایشان در همین فضا رشد و ابوالشهید نیز بودند.
رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه کسانی که از نزدیک با آیت الله اختری آشنا بودند میدانند که ایشان اخلاقمدار بود، ابراز کرد: یکی از ویژگیهای وی آن است که هر چه به ایشان نزدیکتر میشدید بیشتر با سجایایشان آشنایی پیدا میکردید.
علی اکبری با اشاره به مجاهدتهای آیت الله اختری بیان کرد: وی امام جمعه تراز برای انقلاب بود که آینده نگری و نشاط در وجود ایشان موج میزد و همواره شخصیت برجستهای داشتند.
وی به برجستگی شخصیت علمی آیت الله اختری اشاره کرد و گفت: اهل بیان و قلم بود و در نوشتههای ایشان مراجعات متعدد به اسناد و مراجع معتبر مکتوب کاملاً مشهود است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور خواستار تبیین شخصیت آیت الله اختری برای نسل جوان شد و گفت: وی، از جوانان خود گذشت و علی رغم آنکه ایشان ابوالشهید بودند اما هیچ گاه ادعایی نداشتند که این مهم از اخلاص ایشان بر میآید.
علی اکبری با اشاره به ویژگیهای بیرونی و در ارتباط با جامعه آیت الله اختری مانند وعده مداری و اهمیت به وقت، بیان کرد: آیت الله اختری در رعایت احکام الهی و حدود بیت المال بسیار سختگیر و جدی بود.
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