چهره های علمی و فقهی بوشهر تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حجت الاسلام علی نعمت الهی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره حضرت آیت الله حاج میرزا احمد دشتی نجفی در فرمانداری دشتی افزود: در اولین سال این برنامه امسال کنگره حضرت آیت الله حاج میرزا احمد دشتی در روزهای 13 و 14 اسفند ماه در مدت 2 روز در شهر بوشهر و شهر خورموج برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اقدامات مقدماتی برگزاری این کنگره از فروردین ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون پنج کمیته شامل کمیته پشتیبانی، فرهنگی، روابط عمومی و تبلیغات، اجرای مراسم و مردمی و کمیته علمی و فرهنگی برای برگزاری این کنگره فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون استقبال بسیار خوبی از طرف حوزه علمیه قم و نجف برای مقاله و شرکت در این همایش شده است، گفت: فراخوان مقاله، طراحی سایت و تجدید چاپ آثار علمی و جمع آوری کتاب های ایشان صورت گرفته است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: در کنار برگزاری این کنگره برنامه های جانبی شامل شب شعر، رونمایی از تمبر یادبود، نامگذاری میادین و اماکن مهم در سطح استان بوشهر و بازدید از محل زندگی و تدریس ایشان در روستای گنخک دشتی برگزار خواهد شد.

امام جمعه خورموج نیز گفت: برگزاری چنین کنگره هایی یک سنت حسنه ای است که در زمان حیات یک عالم برجسته از مقام وی تجلیل می شود.

حجت الاسلام مصلح افزود: شهرستان دشتی دارای سابقه علمی، فرهنگی و دینی است که در سایه وجود بزرگان علمی و حوزوی بدست آمده است.

وی با بیان اینکه مردم دشتی اعتقاد ویژه ای به بزرگان دینی دارند، اظهار داشت: حضرت آیت الله حاج میرزا احمد دشتی یکی از چهره های بزرگ و برجسته فقهی و علمی و دینی است و باعث اتحاد استان بوشهر و کشور در جریان تشیع است.

امام جمعه خورموج گفت: آیت الله میرزا احمد دشتی یک چهره شناخته شده برای خواص است اما برای عموم و به خصوص نسل جوان گمنام است و این همایش در معرفی شخصیت بزرگ علمی و دینی او بسیار موثر است.