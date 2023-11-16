وظیفه کنونی ما حمایت مالی و پزشکی از مردم مظلوم غزه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطفالله دژکام ظهر پنجشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری کنگره امیران، سرداران و ۱۵۰۰ شهید استان فارس که با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در شیراز برگزار شد خاطرنشان کرد: طبق روایات مختلف و آیات قرآن کریم شهدا زنده هستند و نزد خداوند روزی میخورند و به همین خاطر زندهکننده نیز هستند و یاد و خاطر آنها روح بخش و احیاگر است و سبب امیدبخشی به جامعه و نشاط معنوی میشود.
نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به اثرگذاری برنامههای یادواره شهدا گفت: از استانی پهناور با ۳۷ شهرستان و ۵ میلیون جمعیت انتظار میرود برنامههایی شاخص، اثرگذار و دارای کمیت و کیفیت برگزار کند و برنامهها نیز باید بدون موازیکاری میان دستگاههای مختلف کار تقسیم شود.
امام جمعه شیراز با تاکید بر رویکرد مردمی و پویایی در اجرای برنامههای گرامیداشت شهدا گفت: باید برنامهریزیها در کمیتههای مختلف کنگره گرامیداشت ۱۵ هزار شهید استان فارس دقیق و مصوب باشد و از کارهای لحظهای و بیبرنامه پرهیز شود.
وی با اشاره به اینکه یک شاخصه شهدای استان فارس مظلومیت و گمنامی آنها است گفت: بر روی معرفی شهدای فارس در سطح ملی کار زیادی نشده و شهدایی چون شهید بزرگوار باکری در آذربایجان غربی در سطح ملی معرفی شدهاند و باید چنین کارهایی برای شهدای فارس کنیم.
نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت هنر برای معرفی شهدا استفاده کرد افزود: باید در این زمینه هم هزینه کرد و هم به گونهای عمل کرد که خود هنرمندان احساس تکلیف کنند.
وی با اشاره به حوادث منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی نیز گفت: ما در خصوص جنایات آمریکا در جنگ ویتنام با وجود هم کیش نبودن با ویتنامیها با آنها ابراز همدردی کردیم و اکنون که مسلمانان در حال شهادت و مظلومیت هستند وظیفه ما است که این حس انسانی را باید تقویت کنیم و از نظر مالی و پزشکی به مردم مظلوم غزه کمک کنیم.
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