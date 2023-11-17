توزیع ۶۰ سری جهیزیه در بین نوعروسان اردبیلی

علیرضا حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار شاهد توزیع ۶۰ سری جهیزیه در بین نوعروسان تحت حمایت هستیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۶۲۰ سری جهیزیه در بین نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل توزیع شده است، تصریح کرد: بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین این تعداد جهیزیه تخصیص یافته تا نوعروسان تحت حمایت بتوانند راهی خانه بخت شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره به اینکه این جهیزیه‌ها شامل پنج قلم کالای اساسی زندگی است، گفت: یخچال، اجاق گاز، جارو برقی، لباسشویی و تلویزیون به نوعروسان تحت حمایت اهدا می‌شود تا بخشی از لوازم ضروری زندگی آنها برطرف شود.

حسین‌نژاد جریان‌سازی ازدواج آسان را از مهمترین رویکردهای این نهاد برشمرد و افزود: نوعروسان جوان تحت حمایت با سادگی و به دور از تجملات وارد خانه بخت می‌شوند که این امر بر تداوم زندگی آنها افزوده است.

وی با بیان اینکه ارائه مشاوره‌های لازم به نوعروسان تأثیر بسزایی در زندگی آنها دارد، خاطرنشان کرد: قبل، حین و پس از ازدواج مشاوره‌های بسیاری به نوعروسان ارائه می‌شود تا آنها مهارت‌های لازم زندگی را بیش از پیش بیاموزند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: در کنار اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت، کمیته امداد سعی کرده تا در توسعه و ترویج ازدواج آسان نیز گام‌های مؤثری را بردارد که این امر به تقویت نظام خانواده منجر شده است.