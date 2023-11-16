سرمربی تیم ملی فوتبال هنگ کنگ: باخت ۴ گله مقابل ایران طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، یورن اندرسون در نشست خبری پس از بازی با تیم ملی فوتبال ایران که با شکست چهار بر صفر تیم ملی هنگ کنگ همراه بود، اظهار داشت: بابت این پیروزی به ایران تبریک می گویم. می‌دانستیم که ایران تیم قوی و دارای بازیکنان با کیفیتی است.

او ادامه داد: هدفمان این بود که در این بازی گلی دریافت نکنیم، موقعیت‌های گل زیادی هم نتوانستیم روی دروازه ایران ایجاد کنیم. دو گلی که در ابتدای بازی دریافت کردیم را نباید می‌خوردیم و بیهوده این گل‌ها را خوردیم. اما رفته رفته بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم و نمایش تیمی بهتری داشتیم. در نیمه دوم هم ایران دو، ۳ موقعیت گلزنی روی دروازه ما ایجاد کرد و در انتهای بازی دو گل دیگر خوردیم و برای من شکست ۴ بر صفر مقابل ایران قابل قبول است و ایرادی ندارد.

اندرسون بیان کرد: من دو سال است که هدایت تیم ملی هنگ‌کنگ را عهده دار شده‌ام، قبل از اینکه من به اینجا بیایم هنگ‌کنگ بازی دفاعی‌تری از خود به نمایش می‌گذاشت. من سعی کردم این موضوع را تغییر بدهم و یک رویه فوتبال هجومی و با پرس از بالا را ارائه کنیم. تلاش می‌کنیم با این روند به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم ملی هنگ کنگ افزود: در این دیدار همه نفرات اصلی خود را در اختیار نداشتیم، ۵، ۶ بازیکن ما به دلیل مصدومیت یا مشکلات دیگر نتوانستند در این بازی حضور پیدا کنند. باید از این بازی درس بگیریم ما یکی در جام ملت‌های آسیا و یکی هم برای بازی برگشت همین رقابت‌ها دو بازی دیگر با آنها خواهیم داشت.

او در خصوص شانس ایران برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا گفت: من ایران را در بین مدعیان این جام قرار می‌دهم. ایران، کره جنوبی و ژاپن سه تیمی هستند که شانس بالایی برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دارند.

اندرسون خاطر نشان کرد: ایران بازیکنان خوب زیادی دارد که در تیم‌های مختلف دنیا بازی می‌کنند. در مورد صعود از این گروه هم اگر بخواهم واقع‌بینانه صحبت کنم باید بگویم مقابل ایران و ازبکستان ما شانسی برای صعود نداریم ولی باید بتوانیم از بازی‌های خانگی‌مان حداقل امتیاز را کسب کنیم.