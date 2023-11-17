ادعای نتانیاهو درباره بدست گرفتن مسئولیت نظامی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها به شدت تحت فشار داخلی بدلیل عدم آزادی اسرای اسرائیلی قرار دارد، در گفتگویی به سی‌بی‌اس مدعی شد «نشانه‌های قوی داریم که گروگان‌هایی که حماس نگهداری می‌کند، در بیمارستان الشفاء هستند و این یکی از دلایل ورود ما به این بیمارستان است.»

نتانیاهو همچنین به ناموفق بودن در غزه اذعان کرده و گفته است که تلاش می‌کنیم با کمترین تلفات غیرنظامی مأموریت را به پایان برسانیم، اما متأسفانه در این هدف موفق نبوده ایم.

نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی در حالی که اکنون در تلاش برای اشغال غزه است، اما مدعی شده که ما می‌خواهیم مسئولیت نظامی در غزه را برای جلوگیری از ظهور گروه‌های مسلح به عهده بگیریم ولی به دنبال اشغال غزه نیستیم.

پیش از این نیز، «بتسئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در سخنانی در انتقاد از عملکرد کابینه جنگ رژیم صهیونیستی گفت که «حقیقت این است که بعد از ۴۱ روز (از جنگ) السنوار همچنان قادر به انجام مذاکره و تعیین شروط آزادسازی گروگان‌هاست و این بدان معناست که ما در جهت درستی قرار نداریم. زمان آن فرا رسیده است که کابینه جنگ قاطعیت بیشتری نشان دهد.»

همزمان موج حمایت جهانی از فلسطین ادامه دارد و «هیلاری الیسون»، هنرمند و خواننده سرشناس نروژی در کنسرت خود با پرچم فلسطین حاضر شد و در سخنانی در حمایت از مردم فلسطین و غزه گفت: «این صرفاً یک پرچم نیست، این پرچم قوی‌ترین ملت در جهان در حال حاضر است، این پرچم فلسطین است و آن‌ها اکنون در معرض نسل‌کشی هستند، کودکان بمباران می‌شوند و خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود، نه خبری از اینترنت است، نه غذا و نه آب، ما در سال ۲۰۲۳ باید بگوییم که بمباران غزه باید فوراً متوقف شود. "فلسطین همیشه آزاد است.»

همزمان با ادامه جنگ در عزه نیز، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که اشغالگران صهیونیست هیچ مدرک روشنی از فعالیت مبارزان فلسطینی در مجتمع پزشکی شفا در نوار غزه پیدا نکرده اند.

بر اساس اذعان این رسانه، دیپلمات مذکور که خواست نامش فاش نشود به روزنامه واشنگتن پست گفت که هیچ تونل یا مرکز فرماندهی که ارتش اسرائیل مدعی شده بود زیر مرکز پزشکی شفا قرار دارد، پیدا نشده است؛ بنابراین غرب اسرائیل را برای موافقت با آتش بس تحت فشار قرار داده است.

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شورای روابط آمریکایی و اسلامی، عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در بیمارستان شفا در نوار غزه را محکوم کرده و واشنگتن را متهم به نشان دادن چراغ سبز برای این حمله کرده است.

محمد ابوسلمیه رئیس بیمارستان شفا پیشتر در نوار غزه تاکید کرده بود که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی پس از حمله به این بیمارستان تنها با بیماران و آوارگان فلسطینی روبرو شده‌اند و بنابراین تجهیزات پزشکی را تخریب کرده‌اند.

وی ادامه داد: نظامیان اشغالگر اکنون از داخل بیمارستان خارج شده‌اند، اما تانک‌ها و نظامیان دشمن به طور کامل در اطراف بیمارستان شفا حضور دارند.

ابوسلمیه گفت: نظامیان اشغالگر تعدادی از اعضای کادر پزشکی بیمارستان شفا را مورد بازجویی قرار دادند و دو تن از مهندسان شاغل در این محل را بازداشت کردند. بیماران، افراد زخمی و کادر پزشکی بیمارستان شفا در طول روز تنها به یک وعده غذا دسترسی دارند. ما در تماس دائم با سازمان‌های بین‌المللی هستیم، اما این موضوع هیچ سودی نداشته است. هم‌اکنون مناطق نزدیک بیمارستان شفا به شدت بمباران می‌شوند.