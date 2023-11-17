«طوفان الاقصی» طومار نتانیاهو را در هم پیچیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج نظرسنجی جدید انجام شده در اراضی اشغالی حاکی از افول بیشتر موقعیت نتانیاهو پس از طوفان الاقصی است.

روزنامه عبری زبان معاریو اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده است.

بر اساس این نظرسنجی؛ در صورت برگزاری انتخابات، حزب لیکود به ریاست نتانیاهو ۱۷ کرسی را بدست خواهد آورد اما در مقابل حزب بنی گانتز ۴۲ کرسی را کسب خواهد کرد. احزاب حاضر در ائتلاف دولتی اکثریت را از دست داده و تنها ۴۲ کرسی را کسب خواهند کرد. احزاب حاضر در جناح اپوزیسیون ۷۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را بدست خواهند آورد.

همچنین طبق این نظر سنجی؛ ۵۰ درصد اسرائیلی‌ها گانتز را گزینه مناسب برای نخست وزیری این رژیم می‌دانند و تنها ۲۹ درصد نتانیاهو را مناسب برای این سمت می‌دانند. ۱۳ درصد از صهیونیستها هم گفته‌اند که یوسی کوهن رئیس سابق موساد بیشتر از نتانیاهو شایسته ریاست حزب لیکود است. 12 درصد نیز یواو گالانت وزیر جنگ را فردی شایسته‌تر از نتانیاهو برای ریاست لیکود معرفی کردند.