زهرا اسماعیل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین گردهمایی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، فضای مجازی و پژوهشی به منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای جهانی شدن اربعین حسینی به همت کمیته‌های فرهنگی ایران و عراق (ستاد فرهنگی اربعین) با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اربعینی از کشورهای ایران، عراق، هند، آفریقا، تاجیکستان، آذربایجان، سوریه، ترکیه، پاکستان و افغانستان در مشهد مقدس در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: در همایش و اجلاسیه فعالان حوزه فرهنگی و پژوهشی تمدن نوین اسلامی در سایه جهان شدن مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌های عملیاتی برای تحقق این امر و نقش کشورهای اسلامی در انعکاس اربعین حسینی تبیین خواهد شد.

مسئول نهضت پیشرفت بانوان استان کرمانشاه به حضور خود در اجلاسیه فعالان اربعین ایران و عراق در رواق جمهوری سالن دارالرحمه حرم امام رضا (ع)، تصریح کرد: در استان کرمانشاه بانوان حضور فعال و مؤثری در ایام اربعین داشته و با خدمت در مواکب، راه اندازی پویش‌ها و مسابقات در حوزه‌های مختلف، نقش مبلغات، آموزش‌ها و حلقه‌های گفتمان محور و خدمات درمانی و رفاهی به عنوان استان هدف در ایام اربعین فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه قدم‌های مؤثری در راستای تمدن سازی و زمینه ظهور برداشته خواهد شد، گفت: مجموعه‌های مردمی بایستی بر همین اساس بدانند که باید از این فرصت برای توسعه معارف و فرهنگی بینش اسلامی در جهان استفاده کرد و با شناسایی ظرفیت‌ها در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت شود.

اسماعیل نژاد در پایان خاطر نشان کرد: راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی اربعین در حوزه‌های فرهنگی، آموزش، بانوان، کودک و نوجوان رسانه و فضای مجازی، اتباع و زائران ترانزیت، ارتباطات بین‌الملل، مراسم و محافل، پژوهش و همایش‌ها، تبلیغی و طرح تکریم و آموزش در دستور کار سال آینده ما خواهد بود و با نشست‌های تخصصی حوزه زنان به دنبال راهکارها برای تبلیغ این حماسه هستیم.