ثبت ۲ اثر هنرمندان گیلانی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ولی جهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیلان در حوزه صنایع دستی یکی سرآمدهای کشور است و در این راستا دنبال احیا و توسعه رشته‌ها و دست سازه‌های هنری هستیم.

وی از ثبت و برند سازی ۲ اثر هنری صنایع دستی گیلان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و افزود: ۲ هنرمند صنایع دستی گیلان آثارشان به عنوان علامت تجاری و برند برتر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های صنایع دستی استان در کشور و جهان بیان کرد: در راستای توسعه و ترویج صنایع دستی و اهمیت برندسازی در این حوزه با پیگیری‌های معاونت صنایع دستی و برگزاری کارگاه آموزش برندسازی و آشنایی با روند ثبت برندهای صنایع دستی در سال جاری تاکنون ۲ هنرمند از قاسم آباد روستای جهانی چادر شب بافی و رشت شهر ملی رشتی دوزی نسبت به ثبت علامت تجاری خود از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کردند.

جهانی با بیان اینکه رشته‌های چادر شب بافی و رشتی دوزی به عنوان رشته مهم صنایع دستی گیلان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید، گفت: در بخش رشتی دوزی خانم رهبریار و در بخش چادر شب خانم نیک نفس موفق به ثبت علامت تجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شدند.

وی با بیان حدود ۲۹۰۰۰ هنرمند گیلانی در ۸۱ رشته صنایع دستی فعالیت دارند، افزود: حدود ۸۵ درصد هنرمندان صنایع دستی را خانم‌ها و ۱۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.