به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس یازدهم اقداماتی خوبی در حوزههای قانون گذاری در ارتباط با بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم انجام داده و امیدواریم آثار ناشی از این اقدامات بتواند در کوتاه مدت در حوزه میدانی و عملیاتی قابل رؤیت باشد و در بلند مدت نیز در شاخصهای کلان اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری)، گفت: دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد که کمیسیون اقتصادی تغییراتی را در آن اعمال کرد که میتواند اتفاقات بسیار مثبتی را در استانهای مرزی به ویژه در استانهای مرزی دریایی فراهم کرده و معیشت ملوانان و معیشت فعالان اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، همچنین ساختار رسمی برای فعالیتهای تجارت مرزی در کشور فراهم کند.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را بررسی میکند، گفت: مجلس هفته آینده بررسی برنامه هفتم را به اتمام میرساند. سپس سایر دستورات مجلس همچون بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولهبری) مورد رسیدگی قرار میگیرد. در نهایت در صورت تأیید شورای نگهبان میتوان گفت اواسط آذر ماه قانون جدید ساماندهی تجارت مرزی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
پورابراهیمی توضیح داد: با اجرای این قانون تحولات مهمی برای رونق اشتغال و فعالیتهای اقتصادی و تجاری و در راستای صادرات و واردات در کشور شکل میگیرد که آثار و پیامدهای آن میتواند در بخش اشتغال استانهای مرزی تأثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد: علیرغم همه تلاشهای انجام شده و پیگیری صورت گرفته، بخشی از اقدامات به دلیل عدم تصمیمات صحیح در دولت با مشکلات جدی مواجه شد که یکی از آنها موضوعات مربوط به سیاستهای پولی و سیاستهای ارزی در کشور است که توسط بانک مرکزی اتخاذ میشود.
وی در ادامه استان بوشهر را دارای یکی از ظرفیتهای مهم کشاورزی به ویژه در تولید خرما دانست و گفت: فعالیت این بخش به دلیل شرایطی که ما در حوزه سیاستهای ارزی داریم، با مشکلاتی مواجه شده که در حال پیگیری و رایزنی با بانک مرکزی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در کشور هستیم. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم ظرفیت صادرات کشور را به شکل ویژه افزایش دهیم تا محصولات بخش کشاورزی بتواند سهم خود را از حوزه اقتصادی پیدا کند.
پورابراهیمی به توانمندیهای استان بوشهر در حوزههای مختلف اقتصادی اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه در این سفر در دیدار با مسئولان استاندار و مدیران و فعالان بخش خصوصی تصمیمات بسیار خوبی برای پیگیری مشکلات اقتصادی از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته شد که انشاالله بتوانیم با تشکیل کمیته تخصصی و با حضور نماینده عالی دولت و بخش خصوصی در این جلسات مصوبات نشستهای تخصصی مرتبط را عملیاتی کنیم.
آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نیز در این دیدار بیان کرد: در سالهای اخیر اتفاقات خوبی بین مجلس و دولت رقم خورده که پیامدهای مثبتی داشته است. امیدواریم بتواند به شکلی اثرات خود را در بهبود معیشت مردم بگذارد.
وی ادامه داد: لازم است در حوزه کلان کشور برنامههای راهبردی ارائه شده و خلأ برنامههای راهبردی در حوزه اقتصادی توجه شود. توقع از مجلس این است که با همکاری دولت در حوزه برنامههای راهبردی کلان اقتصادی اقداماتی را انجام دهد و طبیعتاً این موضوع باید مبنای تصمیمات کلان اقتصادی باشد که بتواند به تصمیمات استانها در حوزههای اجرایی کمک کند.
وی بیان کرد: مسائل مرتبط با بخشنامههای خلق الساعه دولت و موضوعات مربوط به تصمیمات که نیاز به بررسی بیشتر توسط دولت دارد و کار کارشناسی بیشتری را میطلبد باعث شده بخشی از ظرفیتهای اقتصادی نتواند در خدمت مردم در این استان قرار بگیرد. بوشهر با توجه به ظرفیتهای گردشگری کشاورزی و همچنین ظرفیتهای صنعتی با توجه به وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز کشور میتواند استان تأمین کننده منابع ارزی و درآمدهای قابل توجهی برای دولت باشد که البته باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
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