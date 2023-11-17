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۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

امام جمعه سلطانیه:

امنیت و سلامت و رقابت به مشارکت در انتخابات می‌انجامد

امنیت و سلامت و رقابت به مشارکت در انتخابات می‌انجامد

زنجان- امام جمعه سلطانیه گفت: آنچه عرصه انتخابات را پرشورتر می‌کند مسائلی چون امنیت، سلامت و رقابت سالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های این هفته نمازجمعه سلطانیه با بیان اینکه امنیت، سلامت و رقابت به مشارکت حداکثری می‌انجامد، گفت: همه عوامل انتخابات چه هیئت اجرایی، چه نظارت، چه داوطلبان و چه مردم در تحقق این چهار اصل سهیم هستند و رد صلاحیت‌های حزبی، جناحی، یا حذف رقبا و افرادی که به اصول انقلاب پایبند هستند، هم حق‌الناس بوده و هم مشارکت را پایین می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه همه تلاش‌ها باید برای مشارکت‌سازی باشد و نه مشارکت‌سوزی، افزود: البته نظارت بر انتخابات و بررسی و احراز صلاحیت‌ها نیز مهم بوده و شورای نگهبان مانع عبور و حضور ناخالصی‌ها و نااهلان در مراکز حساس و تصمیم‌گیر نظام مثل مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.

خطیب نمازجمعه سلطانیه با یادآوری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و با بیان اینکه کمتر از چهار ماه یعنی ۱۱ اسفند موعد انتخابات بوده و ثبت‌نام چشم‌گیر داوطلبان، نوید افزایش مشارکت عمومی است، اظهار کرد: فراموش نکنیم که امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت چهار اصل مهم در انتخابات بوده و نباید با این اصول گزینشی عمل شود.

وی با اشاره تحولات غزه و تداوم جنگ و با بیان اینکه ۴۰ روز از عملیات طوفان‌الاقصی گذشته و رژیم صهیونیستی شکست غیرقابل ترمیم خورده و از طرفی ثابت شده رژیم صهیونیستی توان جنگ طولانی و نیز توان جنگ زمینی را ندارد، تصریح کرد: تلفات رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان‌الاقصی با ۷۰ سال جنگ این رژیم برابری می‌کند و روزانه میلیون‌ها دلار هزینه جنگ را متحمل می‌شود، از این رو اقتصادش آسیب دیده و ساکنانش به دلیل نبود امنیت مهاجرت می‌کنند.

حسینی‌نسب با بیان اینکه شهدای مقاومت به ۱۱ هزار نفر رسیده که اکثراً کودکان و زنان هستند، ادامه داد: البته جنایات رژیم صهیونیستی دنیا را بیدار کرده و در سایر کشورها حتی آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز هر روز شاهد تظاهرات و اجتماعات هستیم.

وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی سراسری در ایران در روز شنبه هفته آینده، خاطرنشان کرد: حمایت از مظلوم دستور دینی بوده و سکوت‌کننده در برابر ظالمان مثل ظالم و راهپیمایی حمایت از مظلوم است.

امام جمعه سلطانیه در ادامه با گرامی‌داشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و تبریک آغاز هفته بسیج به لشکریان مخلص خدا و با بیان اینکه بسیج در اندیشه حضرت امام (ره)، نهادی اجتماعی برای پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی و حیاتی جامعه است، گفت: بسیج به شجره طیبه تشبیه شده؛ چرا که شجره طیبه در هر فصلی مثمرثمر است.

حسینی‌نسب با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و با بیان اینکه نام این بانوی اسلام از طرف خداوند زینب انتخاب شد، عنوان کرد: حضرت زینب (س) در فصاحت، بلاغت، زهد، عبادت، فضیلت، شجاعت و سخاوت شبیه‌ترین مردم به پدر خود حضرت امیرالمومنین علی (ع) و مادر خود فاطمه (س) بود و وارث فضائل حیدر کرار و کوثر قرآن و آراسته به زیور حجاب و عفاف بود.

وی با اشاره به سال‌روز عملیات آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان ۱۳۵۹ و با بیان اینکه سوسنگرد در دو ماه ابتدایی جنگ تحمیلی و طی دو مرحله مورد حمله نیروهای ارتش عراق درآمد، افزود: عملیات سوسنگرد یکی از عملیات‌های موفق ایران در دوران دفاع‌مقدس بود که در وضعیت جنگ تحول ایجاد کرد.

کد مطلب 5941266

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