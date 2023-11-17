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۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

امام جمعه آبادان:

صهیونیست‌ها از لحاظ نظامی شکست خورده‌اند

صهیونیست‌ها از لحاظ نظامی شکست خورده‌اند

آبادان- امام جمعه آبادان گفت: از لحاظ نظامی صهیونیست‌ها شکست خوردند، زیرا هدفشان آزادی اسرای خود و از بین بردن حماس بود که محقق نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان به پایان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج آن در هیات‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: اکنون در استان خوزستان هیئت‌های ۱۵ نفره زیر نظر شورای نگهبان اعتراض افراد را دریافت و بررسی می‌کنند و از امروز به تدریج با دعوت از افراد، بررسی مجدد صلاحیت‌ها انجام می‌شود.

امام جمعه آبادان تاکید کرد: دقت در این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار مهمی دارد و نمایندگان شورای اسلامی فقط نماینده شهرهای خود نیستند بلکه نماینده کل ملت ایران هستند.

وی ادامه داد: تقاضای ما از شورای نگهبان این است که هیچ فرد و نامزدی بدون دلیل رد نشود و هیچ فرد بدون صلاحیتی در معرض انتخاب قرار نگیرد. انتخابات امر مهمی است و امید می‌رود با مشارکت حداکثری همراه شود.

خطیب جمعه آبادان به بارندگی روزهای گذشته هم اشاره کرد و گفت: در خیابان‌های اصلی اثری از آب‌گرفتگی نبود، اما اگر جایی هست مردم اطلاع رسانی کنند تا پیگیری شود.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنانش گفت: بیش از ۴۰ روز است که غزه بمباران می‌شود، اما این به معنای شکست غزه نیست.

وی بیان کرد: از لحاظ نظامی صهیونیست‌ها شکست خوردند، زیرا هدفشان آزادی اسرای خود و از بین بردن حماس بود که محقق نشد و حماس اعلام کرد برای طولانی شدن جنگ آمادگی دارد و شکست قطعی صهیونیست‌ها انشاالله نزدیک است.

امام جمعه آبادان گفت: فردا در ادامه حمایت‌های امت اسلامی از مردم مظلوم فلسطین در سراسر کشور از جمله آبادان تجمع برگزار می‌شود و این حداقل کاری است که ما می‌توانیم برای اعلام برائت از صهیونیست‌ها و حامیانشان انجام دهیم.

کد مطلب 5941348

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