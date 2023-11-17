به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان به پایان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج آن در هیات‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: اکنون در استان خوزستان هیئت‌های ۱۵ نفره زیر نظر شورای نگهبان اعتراض افراد را دریافت و بررسی می‌کنند و از امروز به تدریج با دعوت از افراد، بررسی مجدد صلاحیت‌ها انجام می‌شود.

امام جمعه آبادان تاکید کرد: دقت در این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار مهمی دارد و نمایندگان شورای اسلامی فقط نماینده شهرهای خود نیستند بلکه نماینده کل ملت ایران هستند.

وی ادامه داد: تقاضای ما از شورای نگهبان این است که هیچ فرد و نامزدی بدون دلیل رد نشود و هیچ فرد بدون صلاحیتی در معرض انتخاب قرار نگیرد. انتخابات امر مهمی است و امید می‌رود با مشارکت حداکثری همراه شود.

خطیب جمعه آبادان به بارندگی روزهای گذشته هم اشاره کرد و گفت: در خیابان‌های اصلی اثری از آب‌گرفتگی نبود، اما اگر جایی هست مردم اطلاع رسانی کنند تا پیگیری شود.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنانش گفت: بیش از ۴۰ روز است که غزه بمباران می‌شود، اما این به معنای شکست غزه نیست.

وی بیان کرد: از لحاظ نظامی صهیونیست‌ها شکست خوردند، زیرا هدفشان آزادی اسرای خود و از بین بردن حماس بود که محقق نشد و حماس اعلام کرد برای طولانی شدن جنگ آمادگی دارد و شکست قطعی صهیونیست‌ها انشاالله نزدیک است.

امام جمعه آبادان گفت: فردا در ادامه حمایت‌های امت اسلامی از مردم مظلوم فلسطین در سراسر کشور از جمله آبادان تجمع برگزار می‌شود و این حداقل کاری است که ما می‌توانیم برای اعلام برائت از صهیونیست‌ها و حامیانشان انجام دهیم.