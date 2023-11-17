به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اجتماع جهانی حمایت از کودکان غزه در آستانه روز جهانی کودک همزمان با سراسر کشور در روز شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار می‌شود.

باتوجه به جنایات ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی با حمایت ایادی استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار در نوار غزه و قتل عام بیش از ۱۲ هزار نفر انسان بی دفاع که بیش از ۴ هزار نفر از آنها را کودکان بی گناه تشکیل می‌دهد همه مردم انقلابی، ولایت مدار، بصیر و آزاده سرپل‌ذهاب را دعوت شده تا در آستانه روز جهانی کودک در جوار بقعه متبرکه حضرت احمدابن اسحاق (ره) جمع شده و حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و نوارغزه را اعلام نموده و انزجار خود را از جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی فریاد بزنند.

زمان این تجمع شنبه ۲۷ آبان‌ماه ساعت ۱۳ و مکان آن محوطه حرم مطهر احمدابن اسحاق (ره) اعلام شده است.