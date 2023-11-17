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۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۸

برگزاری اجتماع حمایت از کودکان غزه در سرپل‌ذهاب

برگزاری اجتماع حمایت از کودکان غزه در سرپل‌ذهاب

کرمانشاه- اجتماع حمایت از کودکان غزه همزمان با سراسر کشور در سرپل ذهاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اجتماع جهانی حمایت از کودکان غزه در آستانه روز جهانی کودک همزمان با سراسر کشور در روز شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار می‌شود.

باتوجه به جنایات ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی با حمایت ایادی استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار در نوار غزه و قتل عام بیش از ۱۲ هزار نفر انسان بی دفاع که بیش از ۴ هزار نفر از آنها را کودکان بی گناه تشکیل می‌دهد همه مردم انقلابی، ولایت مدار، بصیر و آزاده سرپل‌ذهاب را دعوت شده تا در آستانه روز جهانی کودک در جوار بقعه متبرکه حضرت احمدابن اسحاق (ره) جمع شده و حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و نوارغزه را اعلام نموده و انزجار خود را از جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی فریاد بزنند.

زمان این تجمع شنبه ۲۷ آبان‌ماه ساعت ۱۳ و مکان آن محوطه حرم مطهر احمدابن اسحاق (ره) اعلام شده است.

کد مطلب 5941511

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
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      پاسخ
      تجمع دردی از آوارگان در خاک و خون داغدار دردمند دردی دوا نمی‌کند بقول خودشان که دنیا نظاره گر ما هستن بر آنچه که بر ما می‌گذرد. مرد عمل در میدان یاعلی

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