به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بختیاری با اشاره به پتانسیل شیلات استان اظهار کرد: مطالعاتی در راستای طرح‌های بزرگ حوزه شیلات و آبزیان صورت گرفته که در همایش سرمایه گذاری کشاورزی همدان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هشت طرح در راستای توسعه آبزی‌پروری احصا شده است افزود: مجتمع ماهیان زینتی ۲ میلیون قطعه‌ای، مجتمع ماهیان سردابی با استفاده سراب‌های گیان و کنگاور کهنه در نهاوند و پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت ۵۰۰ تن در پایین دست سد کلان ملایر شماری از این طرح‌هاست.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: حاصل راه‌اندازی این واحدهای تولیدی افزایش تولید ماهی و خاویار استان با رویکرد محصولات صادراتی است از همین رو ارزآوری نیز به همراه دارد.

وی در بخش دیگر به مزایای توسعه پرورش شیلات در استان اشاره کرد و گفت: نزدیکی به مرز عراق همچنین نزدیکی به تهران از مزایای استان برای توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

بختیاری خاطرنشان کرد: ایجاد بازارچه‌های تخصصی آبزیان و رستوران‌های طبخ غذاهای دریایی در توسعه این صنعت همچنین افزایش سرانه مصرف تأثیر بسزایی دارد.

وی در بخش دیگر اضافه کرد: در حال حاضر بزرگترین مرکز تکثیر و پرورش ماهی تخم چشم زده استان در آستانه آبگیری و در صورت تأمین اعتبار آماده بهره‌برداری است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان تاکید کرد: در بررسی‌های صورت گرفته از مزارع پرورش ماهی، ویروسی به نام IHN در یک مزرعه پرورش ماهی استان دیده شده که در حال حاضر در مرحله اقدامات کنترلی است اگرچه این مهم نگران کننده نیست.