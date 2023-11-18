به‌گزارش خبرگزاری مهر، امین مهدوی‌کیا با اشاره به تأکید کنوانسیون‌های بین‌المللی بر امنیت و سلامت جانی انسان‌ها و گردشگران در هنگام بازدید از مجموعه‌های تاریخی اظهار کرد: این موضوع محرز شده بود که دیواره غربی سازه‌های آبی شوشتر به ارتفاع حدود ۲۵ و طول حدود ۶۰۰ متر بر اساس پایش‌های دوره‌ای و به استناد بیش از ۱۰۰ شاهد مدرج و گچی (وسیله اندازه‌گیری رانش) به اندازه حدود ۱.۵ سانتی‌متر به حرکت درآمده و در حال رانش و ریزش بود که هر لحظه امکان ریزش لحظه‌ای در آن وجود داشت.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی سازه‌های آبی- تاریخی شوشتر افزود: با توجه به اینکه دیواره یادشده به محوطه آسیاب‌ها مشرف است و در بخش فرادیواره، بناهای مسکونی بافت شهری وجود دارند، به اغلب مالکان این بناها در خصوص خطرات رانش و احتمال تهدید ریزش اطلاع‌رسانی شد و موضوع به شکل جدی در دستورکار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در صورت ریزش ناگهانی این دیواره، بخش عمده‌ای از ساختمان آسیاب‌ها تخریب و برای همیشه از دست می‌رفت؛ نهر گرگر که یک نهر دست‌کند مربوط به دوره هخامنشی است، در صورت مسدود شدن جریان آب‌رسانی این نهر به پایین دست، به لحاظ تبعات اجتماعی و تلفات جانی ممکن بود خسارت‌های جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

مهدوی‌کیا یادآور شد: از سال ۱۳۸۸ و نزدیک به ۱۲ سال، این محدوده از سازه‌ها نیازمند تهیه طرح تثبیت توسط مشاور ذیصلاح و شروع اقدامات اجرایی بود، به همین دلیل تا انجام این امر مهم، مسیر بازدید بخش غربی مجموعه مسدود و حضور بازدیدکنندگان در بخش میانی محوطه امکان‌پذیر نبود و بارها موضوع بسته شدن این بخش به روی گردشگران توسط خبرگزاری‌های توضیح داده شد؛ مسیری که تا پایان عملیات کارگاهی کماکان مسدود خواهد بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس و پس از ترتیب سلسله‌جلساتی با عنوان تثبیت و استحکام‌بخشی این دیواره در شورای فنی پایگاه و اداره‌کل پایگاه‌های ملی و جهانی، با هدف ارائه و تشریح دقیق مطالعات اولیه، مشخصات فنی و همچنین تبادل نظر با اعضای شورای تخصصی پایگاه‌ها با توجه به بررسی روش‌های مختلف مهار با ملاحظات حفظ اصالت اثر توسط مشاور، قراردادی با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال بین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و شرکت عروج راه خوزستان از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران در قالب مشارکت‌های اجتماعی منعقد شد.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی سازه‌های آبی - تاریخی شوشتر افزود: مدت زمان اجرای این طرح بر اساس برنامه زمان‌بندی مشاور طرح و عوامل شرکت پیمانکار، حدود ۱۴ ماه و ابعاد طرح در فاز اول به طول ۶۰ متر و تا ارتفاع کل جداره است.

وی افزود: اقدامات اجرایی در این طرح به صورتی است که در فاز نخست پس از تملک چهار پلاک در قسمت فرادیواره، تخریب آن‌ها به منظور سبک‌سازی و سپس لقه‌گیری و پاکسازی بخش‌های هوازده این دیواره انجام، سپس بر اساس طرح مصوب با کاشت میل‌مهار، اجرای شبکه مش و شاتکریت (فرآیند پاشش مخلوط سیمان، سنگدانه، آب و مواد افزودنی با سرعت بالا) تثبیت می‌شود.

مهدوی‌کیا تاکید کرد: دیواره غربی محوطه آسیاب‌های شوشتر در شاخه گرگر از رودخانه کارون قرار دارد. این مجموعه ثبت‌جهانی شده به همراه بخشی از نهر گرگر، از آثار سیزده‌گانه نظام آبی‌تاریخی شوشتر هستند که در چند سال گذشته خطر رانش و ریزش بناهای مسکونی مشرف بر این جداره باعث نگرانی‌هایی شده بود.