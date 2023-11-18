دشمن در تضعیف بسیج ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش عطایی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج نهاد انقلابی و مولود نظام است و در عرصه‌های مختلف توانسته کارنامه درخشان از خود به یادگار بگذارد.

وی تصریح کرد: بسیج الگویی است که جایگزین در دنیا ندارد و بر اساس ساختار فکری نظام اسلامی و اندیشه آرمانی امام تأسیس شده و امروز همه امت‌های اسلامی از ثمره و برکات بسیج در عرصه‌های علمی، تأمین امنیت، تقویت مبانی فرهنگی، امدادرسانی و رفع محرومیت بهره می‌گیرند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف به ویژه رفع بحرانی‌ترین مقاطع اشاره کرد و گفت: بعد از گذشت هشت سال دفاع مقدس بسیج جنگ‌های نیمه سخت و امنیتی را پشت سر گذاشته و توانسته همواره در دفع توطئه‌های دشمنان و اغتشاشات آنها در صحنه باشد.

عطایی خمیرمایه بسیج را معنویت، اخلاص در عمل و روحیه جهاد و شهادت‌طلبی عنوان کرد و افزود: امروز ۲۲ قشر بسیج در حوزه‌های مختلف به ویژه ادارات فعالیتی گسترده دارند و ما شاهد اعتلای هویت بسیج و تحقق شعار «بسیج امید ملت ایران» در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم.

وی به تدارک ۸۵۰ عنوان برنامه در گرامیداشت هفته بسیج اشاره کرد و ادامه داد: ادارات و نهادهای انقلابی باید در کنار فضاسازی‌های تبلیغی در این هفته، سعی کنند تا قدردان تلاش نیروهای بسیجی در ادارات بوده و زمینه تکریم از آنها را فراهم کنند.

عطایی نواخته شدن زنگ بسیج در مدارس، برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری، برپایی میز خدمت، ویزیت رایگان اکیپ‌های پزشکی، برپایی بیمارستان صحرایی و برگزاری جشن گلریزان با هدف آزادی ۱۵ زندانی معسر را از برنامه‌های مهم هفته بسیج در استان اردبیل اعلام کرد.

وی به فعالیت ۵۵۰ گروه جهادی در سطح استان اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته بسیج ۲۰ پروژه محرومیت‌زدایی افتتاح شده و ۵۷ واحد مسکن محرومان تحویل مددجویان کمیته امداد خواهد شد.

عطایی از اهدای ۵۰ سری جهیزیه به زوجین در آستانه ازدواج خبر داد و خاطرنشان کرد: اختتامیه طرح هجرت با هدف غنی‌سازی اوقات دانش‌آموزان و رنگامیزی ۷۷ باب مدرسه به همراه راه‌اندازی چهار کارگاه تولیدی محصولات اقتصاد مقاومتی در این هفته انجام می‌شود.

وی از افتتاح طرح‌های آبرسانی به روستاها و جامعه عشایری و ۶۵ کیلومتر آسفالت راه‌های روستایی و فعالیت ۹۵ صندوق محله محور خبر داد و اضافه کرد: از طریق این صندوق‌ها برای یک‌هزار و ۸۷۵ نفر تسهیلاتی بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.

عطایی تنوع برگزاری برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج را یادآور شد و بیان کرد: در کنار نمایش اقتدار بسیجیان در این هفته، ۱۳۴ یادواره بسیج در رده‌های مختلف برگزار شده و با حضور اساتید دانشگاهی همایش جهاد تبیین در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: همزمان با پنج آذر سالروز تشکیل بسیج دیدار ۱۰ میلیون بسیجی را در استان‌های مختلف به صورت تصویری با مقام معظم رهبری شاهد خواهیم بود که در این استان نیز با هدف تربیت هشت میلیون بسیجی مؤمن، انقلابی و کارآمد، این همایش برگزار شده و بسیجیان صلابت و قدرت خود را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه رؤسای پایگاه‌های بسیج ادارات با بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود سعی کردند تا از آمادگی بسیج ادارات در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل سخن به میان آورند.