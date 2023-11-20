موسیقی «مشت در نمای درشت» ساخته شد/ سفر «مامور خرید» به لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «پیش از آنکه فراموش کنم» به کارگردانی عبدالرضا نعمتاللهی مروری بر زندگی رشید بن عیسی پژوهشگر و استاد دانشگاه الجزایری ساکن فرانسه است. این فیلم محصول مرکز فرهنگی ایران در پاریس است که در سه کشور فرانسه، آلمان و ایران تصویربرداری شده است و این روزها در مرحله تدوین قرار دارد.
تولید این مستند اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و مراحل پس از تولید را سپری میکند.
مستند «برای پس از مرگم» ساخته قبلی نعمتاللهی بهار امسال در سایت هاشور اکران آنلاین شد.
نمایش آنلاین مستند «پودیک» آغاز شد
فیلم مستند «پودیک» به تهیه کنندگی پیام مهرنوش و عرفان احتشامی و کارگردانی عرفان احتشامی، نمایش آنلاین خود را آغاز کرد.
این فیلم فانتزی ۵۸ دقیقهای که سال گذشته فیلمبرداری خود را پشت سر گذاشت، داستان دختری است که در دهه ۱۳۷۰، رویای پرواز را در سر میپروراند. پودیک با خانوادهاش در محلهای قدیمی زندگی میکرد، خانواده پودیک مشکلات زیادی داشتند از جمله فقر مالی، بیکاری برادر و ... او تصمیم میگیرد رویای خود را به حقیقت مبدل کند و در نهایت این آرزو منجر به نابیناییاش میشود، در این بین خانواده از نابینایی پودیک استفاده کرده و به ثروت بادآوردهای میرسند.
فاطمه شکری، عباس محمدی، نیایش فیوجیان، ریحانه جانمحمدی احمد آباد، قاسم افشار، سهراب انصاریان و محمد مهدی ممیز، بازیگران این فیلم مستند هستند.
فهرست عوامل فیلم مستند «پودیک» عبارتند از نویسنده و کارگردان: عرفان احتشامی، بازیگردان: سپیده معصومی نسب، مدیر فیلمبرداری: علی احتشامی، طراحی صحنه: ترانه حامدی، دستیار و برنامه ریز: معصومه شاه محمدی، اصلاح رنگ و نور: الهه نعیمی مکرم، مشاور رسانهای: آزاده فضلی، تهیه کنندگان: پیام مهرنوش و عرفان احتشامی.
این فیلم در پلتفرم فیلمنت قابل تماشاست.
موسیقی «مشت در نمای درشت» ساخته شد
ساخت موسیقی مستند «مشت در نمای درشت» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدصالح حجتالاسلامی و محصولی از مرکز هنری رسانهای سلوک که به تازگی آماده حضور در هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شده است، توسط محمد فرشتهنژاد به پایان رسید.
محمد فرشتهنژاد آهنگساز، سیدمهرداد عالمی، سینا ذکایی و پندار آداب گروه نوازندگان و حمیدرضا آداب صدابردار و میکس موسیقی این اثر را برعهده داشتند.
«مشت در نمای درشت» نمایی سینمایی از فراز و فرودهای زندگی هنری و حرفهای شاعری برجسته است که از زبان خود، خانواده، دوستان و همکارانش روایت میشود. در این فیلم مستند درباره ابعاد هنری و فعالیتهای زندهیاد سیدحسن حسینی مصاحبه شده است که اسامی مصاحبهشوندگان به ترتیب حروف الفبا عبارتند از اسماعیل امینی، پرویز بیگی حبیبآبادی، محمدرضا ترکی، زهیر توکلی، سید حسین حسینی، سیدحامد حسینی، مرتضی سرهنگی، هادی سعیدی کیاسری، حسن صیادی، محمدصادق صیادی، محمد عزیزی، حسین قلعهقوند، شهرام گیلآبادی، جواد محقق، یوسفعلی میرشکاک، سید احمد نادمی و سعید یوسفنیا.
فهرست عوامل «مشت در نمای درشت» عبارتند از کارگردان و تهیهکننده: محمدصالح حجتالاسلامی، گوینده متن: بهروز رضوی، بازیگر: محمد نوروزی فرسنگی، دستیار کارگردان: محمود توسلیان، مشاور هنری: علیرضا دهقان، مشاور کارگردان: حسین نشاطی، تدوین: سمیرا کاملی / دفتر سینمایی سمر فیلم، پژوهشگران: حامد صلاحی، محمدصالح حجتالاسلامی، دستیار پژوهش: مجید نیکنفس، دستیار تدوین: ملیکا خداوردی، هستی پورسعادت و طوبی شیروانی، فیلمبرداران: محمدحسن ناحی و امیرمهدی اخروی، دستیاران فیلمبرداری: محمدرضا عرب سرخی، مهدی حق رویش، نیما حقیقی، نورپردازی: امیرمهدی اخروی و سیدحامد علیزاده، اصلاح رنگ و نور: یحیی محمد علیی، صداگذار: سامان قیطولی، آهنگساز: محمد فرشتهنژاد، استودیوی ضبط موسیقی: استودیو سرنا، گریم: سولماز آقاجانی، مدیر تولید: حمید صابونی، دستیار تولید: رضا پورزارعی، تدارکات: سید باقر موسوی و سید جواد موسوی، طراحی صحنه: محمدصالح حجتالاسلامی، طراح لوگو: محمد اسفندیاری، طراح پوستر: کارگاه طراحی ذره / وهب رامزی، عکاس: مجید نیکنفس، هماهنگی و مشاور رسانهای: آزاده فضلی، محصول موسسه هنری رسانهای سلوک.
«مامور خرید» راهی لهستان میشود
فیلم کوتاه «مامور خرید» به کارگردانی علی توکلی در سی و دومین جشنواره فیلمسازان جوان یوروشرت لهستان به نمایش درخواهد آمد.
این جشنواره محلی است برای نمایش آثاری که در قالبی بیپیرایه و بینقص موضوعات مهم زندگی معاصر را به تصویر میکشند.
هادی افتخارزاده، فرزانه میدانی، میلاد کفایی، علی نورانی، فرهاد امینی، امین افشاری و شوکا هویتدوست گروه بازیگران این اثر را تشکیل میدهند.
دیگر عوامل فیلم کوتاه «مامور خرید» عبارتند از نویسندگان: علی توکلی، آرش رواده، مدیر فیلمبرداری: امیرحسین دیباج، تدوین: مسلم افشاری، امین افشاری، مدیر صدابرداری: مجید نجاتی، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، طراح گریم: مریم حسنی، اصلاح رنگ و نور: برنا جمشیدی، آهنگساز: فرهاد امینی، مدیر تولید: مهدی نثاری، عکاس: فاطمه موسی، طراح صحنه: الهام رواده، دستیار کارگردان و برنامهریز: آرش رواده، دستیار دوم کارگردان: مرتضی معصومی، دستیاران فیلمبردار: محمود خراسانی، مهدی سپرم، مهدی حاجیلو، امیرحسین فتحی، دستیار صدا: محمد عرفان رحیمزاده، دستیار گریم: تانیا میرآبیان، گرافیست و طراح پوستر: حمید کابلی، مدیر روابط عمومی: رکسانا قهقرایی، تدارکات: حمیدرضا ایمانی، مجری طرح: آرش رواده، تهیهکنندگان: فواد جاودان و مهاجر توحیدپرست، پخش جهانی: esen studios.
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