  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

دادستان مرکز گلستان خبر داد؛

پیشگیری از تغییرکاربری ۵۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در گرگان

پیشگیری از تغییرکاربری ۵۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در گرگان

گرگان- دادستان مرکز گلستان گفت: از تغییر کاربری ۵۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در گرگان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو از ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان خبر داد و اظهار کرد: تغییر کاربری ۵۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در گرگان جلوگیری شد.

وی افزود: امروز ۲۰ سازه شامل فنس کشی، دیوارکشی و بناهای در حال ساخت در زمین‌های کشاورزی روستاهای نصرآباد و باغ گلبن گرگان، تخریب شد.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: این سازه‌ها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، قلع و قمع شد.

وی ادامه داد: همچنین حکم تخریب ۶ بنای ساخته شده که حکم آن در دادگاه قطعی شده بود، اجرا شد.

دادستان اسپانلو افزود: با تخریب این بناها از تغییر کاربری ۵۰ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی شهرستان جلوگیری شد.

کد مطلب 5943836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک بیرجندی US ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بیرجندروستای دستگرد...تعدادزیادی اززمین های مزروعی به این علت که جهادکشاورزی اجازه نمی دهدمالک حصارکشی کندوهردفعه مالک کشت وزرعی راانجام می دهدتمام محصولش به دست سارقان به یغمامی روندوتعدادی ازمالکین زمین های شان رافروخته اندونفرات بعدی زمین های زراعی راساخته اندولی هیچ کس دستوراخریب نمی دهد
    • فره IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 1
      پاسخ
      ما هم تو جنگل یه تیکه زمین کشاورزی داریم اجاز نمیدن فنس بکشیم یه چندتا درخت بکاریم یه اتاق داشته باشیم برای لوازم کشاورزیمون بزاریم توش یه فکر باید انجام بدن برای این موضوع[
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      زمین کشاورزی هم باید جای داشته باشد که کشاورز وسایل کشاورزی داخل آن باشد که سرقت نشود
    • ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      زمین خواری..تغییر کاربری ..تصرف اراضی .ملی .تصرف زمینهای جلگه ای ...واقعا در مازندران فاجعه است ..ازمسعولین .عاجزانه خواهش میکنیم جلوی ساخت وساز رو بگیرن ..
    • IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مازندران که افتضاح است. روش درست حکم تخریب نیست.اگر قانون درست شود کسی امکان ساخت وساز ندارد.دشت ناز ساری ...مزرعه نمونه گرگان ..و دشت مغان و قزوین از ۵۰ سال به قبل مزارع حفاظت شده ونمونه بودند که هم الگوی کشت شدند و یکپارچه ...زمین زراعی ملک شخصی و انحصاری مردم نباید باشد.زمین سرمایه ملی است .
    • حمید542 IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      دمتون گرم. این درسته. با ساخت و ساز های بی رویه پدر زمین های کشاورزی رو در آوردن این خوش نشین های بیدرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها