محموله قاچاق در دلوار توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات عملیاتی در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأمورین پایگاه دریابانی بوشهر موفق شدند از یک لنج باری در بندر دلوار کالای قاچاق شناسایی کنند.

وی ضمن اشاره به دستگیری یک نفر، افزود: از شناور توقیفی، ۵۶۰ عدد انواع لوازم جانبی موبایل شامل لنز، کاور و گلس گوشی به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده مرزبانی بوشهر در ادامه خاطرنشان کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و عزم فرماندهی استان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی جدی و با مخلان پدیده‌ی شوم قاچاق کالا برخورد قاطعانه خواهد شد.