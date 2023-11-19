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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

محموله قاچاق در دلوار توقیف شد

محموله قاچاق در دلوار توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک شناور باری با کشف بیش از سه میلیارد لوازم جانبی موبایل در بندر دلوار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات عملیاتی در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأمورین پایگاه دریابانی بوشهر موفق شدند از یک لنج باری در بندر دلوار کالای قاچاق شناسایی کنند.

وی ضمن اشاره به دستگیری یک نفر، افزود: از شناور توقیفی، ۵۶۰ عدد انواع لوازم جانبی موبایل شامل لنز، کاور و گلس گوشی به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده مرزبانی بوشهر در ادامه خاطرنشان کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و عزم فرماندهی استان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی جدی و با مخلان پدیده‌ی شوم قاچاق کالا برخورد قاطعانه خواهد شد.

کد مطلب 5943864

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    نظرات

    • احمد IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      26 0
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      آقای محترم کشفیات شما سرسوزنی از وارداتی است که توسط نور چشمی ها و مافیا های موجود که بحمدالاه کم نیستند هست و فقط خرده پاها زمینگیر و اغنیا اغنیا تر میشوند
    • لیراوی IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      6 0
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      این آمارها همه کذب هست...فرمانده دریابانی بفرمایید دقیقا در عسلویه و کنگان چه خبر هست
    • اجمد IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
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      این آمار قاچاق که فرمودند اگه درست رسیدگی بشه خیلی بیشتر از اینهاست.

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