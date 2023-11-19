به گزارش خبرنگار مهر، سارا زمانی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه، بیماری هپاتیت انواع مختلفی دارد، اظهار داشت: هپاتیت نوع C، دارای التهاب کبدی بوده که منجر به بیماری کبدی مزمن می‌شود و عفونت با آن در اغلب موارد برای مدت طولانی بدون علامت است.

وی افزود: مطمئن‌ترین روش برای تشخیص این بیماری یافتن RNA ویروس با روش PCR در نمونه است که با این روش، تشخیص بیماری حدود چند هفته تا چند ماه زودتر از روش‌های مبتنی بر جستجوی آنتی‌بادی امکان‌پذیر بوده و با این روش، می‌توان میزان ویروس در خون بیمار را نیز سنجید.

رئیس گروه امور آزمایشگاه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: با راه‌اندازی تست جدید PCR در آزمایشگاه مرجع بهداشت استان، زمان تشخیص هپاتیت C به یک‌سوم زمان آزمایش‌های فعلی کاهش می‌یابد و تشخیص زودهنگام این بیماری قطعاً تأثیر زیادی در درمان این بیماری خواهد داشت.

زمانی، گفت: با تلاش همکاران آزمایشگاه و با عنایت به راه‌اندازی این آزمایش در آزمایشگاه مولکولی معاونت بهداشت، تمامی نمونه‌ها در این آزمایشگاه انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: تا قبل از راه‌اندازی این بخش آزمایشگاهی در استان لرستان، نمونه‌های تشخیص بیماری هپاتیت C بیماران به تهران منتقل می‌شد که در حال حاضر این مشکل برطرف شده است.

رئیس گروه امور آزمایشگاه‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: راه‌اندازی بخش‌های تشخیص مولکولی HIV، تشخیص مولکولی ویروس کرونا و تشخیص مولکولی آنفلوانزا از جمله مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر آزمایشگاه مرجع بهداشت استان است.