رزمایش جهادگران فاطمی برگزار می شود/افتتاح ۴۹ طرح عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر یکشنبه در نشست خبری، از آغاز رزمایش جهادگران فاطمی ۳ همزمان با هفته بسیج در خراسان جنوبی خبر داد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه رزمایش جهادگران فاطمی ۳ در ۱۴ استان رزمایش برگزار خواهد شد. بیان کرد: رزمایش جهادگران فاطمی از ۲۹ آبان تا ۸ آذر در استان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در ساختار گروه‌های جهادی شورای جهادی داریم و مجمع جهادگران استان نیز برگرفته از شورای جهادی شهرستان‌ها است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی به کار قرارگاهی اشاره و عنوان کرد: کار قرارگاهی باعث هماهنگی و انسجام فعالیت‌های جهادی شده است.

هنری اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۱۱ قرارگاه منطقه‌ای، ۳۹ قرارگاه محلی و ۴ قرارگاه پهنه‌ای فعال است.

رزمایش جهادگران فاطمی گام مهمی در محرومیت زدایی

وی افزود: وظیفه اصلی قرارگاه پهنه‌ای در بحران‌ها و شرایط خاص اجرایی جهت هماهنگی و هم افزایی بین گروه‌های جهادی است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی اظهار کرد: در رزمایش جهادگران فاطمی ۳ کار قرارگاهی به صورت عملی انجام می‌شود.

هنری گفت: طی رزمایش جهادگران فاطمی ۳ در استان ۹ هزار جهادگر در قالب ۹۳۵ گروه جهادی در ۶۶ نقطه روستایی و ۲۹ نقطه حاشیه شهر فعالیت خواهند داشت.

وی افزود: در رزمایش جهادگران فاطمی ۳ از ظرفیت تمامی اقشار استفاده و تجمیع تمامی ظرفیت‌های جهادی را به صورت یکجا خواهیم داشت.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در خراسان جنوبی دو هزار و ۴۲ گروه جهادی ثبت شده در اطلس جهادی و ۹۷۶ گروه جهادی جغرافیا محور فعال بوده و مابقی گروه‌های جهادی محله محور است.

هنری با بیان اینکه از ابتدای سال دو هزار و ۱۰۰ اردوی جهادی برگزار شده، گفت: ۲۱ هزار جهادگر در این اردوها شرکت کردند و ارزش ریالی خدمات ارائه شده ۲۶۹ میلیارد تومان شده است.

افتتاح ۴۹ پروژه عمرانی

وی از افتتاح ۴۹ طرح عمرانی و محرومیت زدایی با ۴۳ میلیارد تومان اعتبار طی هفته بسیج خبر داد و افزود: ۱۴ پروژه در حوزه مسکن، ۱۵ پروژه آسفالت، ۱۰ پروژه انتقال آب، ۷ پروژه فرهنگی و ۳پ روژه آبرسانی و اصلاح شبکه می‌باشد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی به ۹۰ پروژه در حال کار در استان اشاره و بیان کرد: طی هفته بسیج ۳۱۵ کارگاه اشتغال خرد که برای ۴۳۷ نفر اشتغالزایی شده با اعتبار ۳۵۳ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

هنری از افتتاح فروشگاه دائمی عرضه محصولات خرد خانگی استان با همکاری بنیاد تعاون بسیج خبر داد افزود: در این فروشگاه بیش از ۲۰۰ تولید کننده ساماندهی شده وزمینه فروش محصولات آنها فراهم شده است.

وی به تعیین رابط رسانه‌ای در گروه‌های جهادی اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم فعالیت جهادگران طی این هفته در راستای انعکاس فعالیت گروه‌های جهادی مسابقه‌ای از فعالیت‌های جهادگران پیش‌بینی شده است.

طرح از آبخیز تا جالیز

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: طرح ملی از آبخیز تا جالیز طی هفته بسیج با همکاری قرارگاه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در قالب دو قرارگاه با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی وارد فاز اجرایی می‌شود.

هنری اظهار کرد: در راستای اشتغال زایی و ابلاغ تسهیلات تبصره ۱۸ که مبلغ آن ۱۸۷ میلیارد تومان است، ثبت درخواست متقاضیان طی هفته بسیج در سامانه اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.

وی افزود: طی دهه فجر همایش استانی طلایه داران اقتصاد مقاومتی و تجلیل از فعالان این حوزه را در خراسان جنوبی خواهیم داشت.