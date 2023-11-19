سرهنگ علی سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام از دامداری‌ها با یک شیوه و شگرد خاص، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام چندین شبانه روز اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی، در نهایت موفق به شناسایی یک نفر سارق شدند.

سرهنگ سلیمانی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی سارق در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود در شهر گلسار دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه با راهنمایی متهم ۵ نفر دیگر از همدستان وی نیز دستگیر شدند اظهار داشت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند اما در مواجه با مدارک و مستندات موجود لب به اعتراف گشوده و اظهار داشتند که با استفاده از گوشت‌های آلوده، سگ‌های گله را بیهوش و اقدام به ۱۰ فقره سرقت احشام کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند، به دامداران توصیه کرد: با رعایت موارد ایمنی و هشدارهای پلیسی، نصب دوربین‌های مداربسته و استفاده از نگهبان مورد اعتماد، از وقوع سرقت پیشگیری کنند.