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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۳

مدیرکل دیوان محاسبات فارس:

کمبود برخی امکانات زیبنده شهر تازه تاسیس صدرا نیست

کمبود برخی امکانات زیبنده شهر تازه تاسیس صدرا نیست

شیراز - مدیرکل دیوان محاسبات فارس گفت: کمبود برخی امکانات از جمله وجود یک آرامستان برای دفن اموات یا ادارات خدمات‌رسان، زیبنده شهر تازه تاسیس و پرجمعیت صدرا نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعتی ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از شهر صدرا به بررسی مسائل و مشکلات موجود در این شهر پرداخت و خواستار رفع سریع مشکلات این شهر پرجمعیت استان فارس شد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس در ابتدای این بازدید میدانی ضمن بررسی پیشرفت پروژه‌های مسکن صدرا با تاکید بر رعایت حق و حقوق و سهم مردم شهر صدرا خواستار تسریع در روند کار متقاضیان ساخت مسکن ملی در این محدوده شد.

تعیین تکلیف آرامستان صدرا و بحث کندی روند احداث جاده قره پیری به عنوان بخشی از ابر پروژه آزادراه شیراز اصفهان که شهر صدرا را به شیراز متصل می‌کند، از دیگر مواردی بود که از سوی دیوان محاسبات استان فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قناعتی در همین خصوص از شرکت عمران شهر صدرا و شهرداری شیراز و دیگر مشارکت‌کنندگان در این پروژه خواست گزارشی از میزان انجام تعهدات خود در خصوص این پروژه به مردم ارائه داده و نسبت به اتمام تعهدات خود اهتمام بورزند و شیرینی اتمام این پروژه را به طعم مردم منطقه بچشانند تا مسیر پیشرفت و توسعه این ناحیه نیز با پیوستن به راه‌های مواصلاتی مهم استان فراهم شود.

قناعتی خاطرنشان کرد: برخی کاستی‌ها از جمله بلاتکلیفی آرامستان صدرا و یا نبود برخی ادارات زیبنده این شهر تازه تأسیس نیست و دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی با ترک فعل مسؤولان حوزه‌های مختلف استان و یا تعلل و کوتاهی در امور مختلف برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5944245

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 1
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      صدرا چی داره نه ارامستان ونه مدرسه ونه پارک شهر به این بزرگی از همه نظر امکانات کم
    • محسن IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 0
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      جالب است تمامی امکاناتی که صدرا ندارد بازگو نکردیم و به آرامستان تاکید کردیم و مطمن باشید چند روز آینده انجام می‌شود .وقتی مردیم که دیگه از این دنیا رفتیم جنازه رو زمین نمی‌مونه برای زنده ها به نظر من مهمتر است صحبت بکنید این یک نظر شخصی است .نظر شما چیست.
    • محسن حیدری RO ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
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      صدرا تا زمانی که شهر مستقلی نشه این مشکلات را داره باید بریم دست بوس نمایندگان مجلس شیراز شد شاید صدای صدرا را به پایتخت رساندند
    • جلال GB ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 0
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      باتشکر از زحمات مسئولانی کا دغدغه دارن در این موارد مهمتر اینکه باتوجه به رشد جمعیت صدرا پار ک های محله ای و و فضای سبز هم در دستور کار قرارشد انشالله
    • ناشناس IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      2 0
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      آسفالت خیابانهای صدرا رو روکش کنید و راههایی که بخاطر کم کاری شهرداری بن بست شده درست کنید پیاده‌روهای نزدیک مجتمع های پرجمعیت رو لااقل ‌تکمیل کنید پشت بیمارستان پیوند اعضا انگار برهوت شده
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      0 0
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      ای کاش. استانداری. فارس رو به. صدرا. انتقال میدادن. تا. صدرا. رونق بگیره. تنها. راه. ر ونق. صدرا. همینه

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