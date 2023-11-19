کمبود برخی امکانات زیبنده شهر تازه تاسیس صدرا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعتی ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از شهر صدرا به بررسی مسائل و مشکلات موجود در این شهر پرداخت و خواستار رفع سریع مشکلات این شهر پرجمعیت استان فارس شد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس در ابتدای این بازدید میدانی ضمن بررسی پیشرفت پروژه‌های مسکن صدرا با تاکید بر رعایت حق و حقوق و سهم مردم شهر صدرا خواستار تسریع در روند کار متقاضیان ساخت مسکن ملی در این محدوده شد.

تعیین تکلیف آرامستان صدرا و بحث کندی روند احداث جاده قره پیری به عنوان بخشی از ابر پروژه آزادراه شیراز اصفهان که شهر صدرا را به شیراز متصل می‌کند، از دیگر مواردی بود که از سوی دیوان محاسبات استان فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قناعتی در همین خصوص از شرکت عمران شهر صدرا و شهرداری شیراز و دیگر مشارکت‌کنندگان در این پروژه خواست گزارشی از میزان انجام تعهدات خود در خصوص این پروژه به مردم ارائه داده و نسبت به اتمام تعهدات خود اهتمام بورزند و شیرینی اتمام این پروژه را به طعم مردم منطقه بچشانند تا مسیر پیشرفت و توسعه این ناحیه نیز با پیوستن به راه‌های مواصلاتی مهم استان فراهم شود.

قناعتی خاطرنشان کرد: برخی کاستی‌ها از جمله بلاتکلیفی آرامستان صدرا و یا نبود برخی ادارات زیبنده این شهر تازه تأسیس نیست و دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی با ترک فعل مسؤولان حوزه‌های مختلف استان و یا تعلل و کوتاهی در امور مختلف برخورد خواهد کرد.