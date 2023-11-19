به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیمرادی عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: یکی از مسائل مهمی که امروز، بشر با آن مواجه هست، دغدغه‌های محیط زیستی است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف و از جمله سرزمین ایران عزیزمان برخی از هنرمندان با استفاده از رسانه و با هدف به چالش کشیدن مخاطب به بیان و شناخت این مشکلات پرداخته‌اند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان افزود: تصویر برداری از سریال «نون خ» به تهیه کنندگی «مهدی فرجی» نیز که یکی از سریال‌های محبوب و پربیننده کشور است به زودی در شهرستان چابهار و با لوکیشن‌های خاص آغاز به کار می‌کند.

علیمرادی با بیان اینکه رسانه‌ها، یکی از ارکان‌های ارتقای دانش محیط زیستی در جامعه هستند، بیان کرد: در این سریال، توجه به محورهای مختلف محیط زیست همچون شکار و صید غیرمجاز، قاچاق گونه‌های حیات وحش و غیره در دستور کار تیم «سعید آقاخانی» و عوامل «نون خ ۵» قرار دارد

شایان ذکر است نون خ به کارگردانی «سعید آقاخانی» و نویسندگی «امیر وفایی» است که از نوروز ۱۳۹۸ از شبکه یک به نمایش درآمد. «نون خ» در اصل مخفف نام نقش اصلی این سریال، نورالدین خانزاده است. تاکنون ۴ فصل از این مجموعه ساخته شده است که در نوروز سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ از شبکه یک و شبکه تماشا پخش شده است.