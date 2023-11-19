 حادثه رانندگی در جاده پلدختر ۴ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

محسن آدینه وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اشاره به وقوع حادثه رانندگی در جاده پلدختر - «واشیان» در ساعت ۱۴ و ۱۸ دقیقه امروز یکشنبه، اظهار داشت: این حادثه بین دو خودروی سمند و کامیون ایسوز رخ‌داده است.

وی عنوان کرد: در جریان این حادثه رانندگی چهار نفر مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اعزام چهار دستگاه آمبولانس به محل این حادثه رانندگی، تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر اعزام شدند.