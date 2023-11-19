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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

استاندار قم:

بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی الزهرا (ع) ویژه اطفال در قم احداث می شود

بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی الزهرا (ع) ویژه اطفال در قم احداث می شود

قم- استاندار قم با بیان اینکه بیمارستان خرمی به طور کامل پاسخگوی نیاز مردم نیست، گفت: بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی الزهرا(ع) برای حل این مشکل ویژه اطفال ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری به مناسبت « روز پرستار» در جمع پرستاران بیمارستان خرمی حضور یافت و از زحمات آن‌ها تقدیر کرد.

استاندار قم در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس نظرات کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی قم، بیمارستان خرمی به طور کامل پاسخگوی نیاز مردم قم نیست.

وی افزود: در گذشته مصوب شده بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی الزهرا(ع) ویژه اطفال در قم با مشارکت دولت و بخش خصوصی ساخته شود، در این جلسه نیز مصوب کردیم. بیمارستان خرمی در کارگروه مولدسازی استان فروخته شود و اعتبار به‌دست آمده را برای ساخت بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی هزینه کنیم.

آقامیری تصریح کرد: البته تا زمانی که بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی الزهرا(ع) تکمیل نشده، بیمارستان خرمی موظف به خدمت‌رسانی به مردم قم خواهد بود.

استاندار قم در پایان با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی ما باید پاسخگوی نیاز مردم باشند، عنوان کرد: در بحث برطرف کردن مشکلات و نیازهای مردم به‌دنبال این نیستیم که آیا این پروژه صرفه اقتصادی دارد یا خیر، برای ما مهم این است که مشکل و مطالبات مردم حل شود.

کد مطلب 5944493

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