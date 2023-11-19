بخشی از جنگل های برسه منطقه دو هزار تنکابن دچار حریق شد

غلامرضا منتظری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی از شامگاه امروز در جنگل برسه دو هزار تنکابن، اظهار داشت: این منطقه ار ارتفاعات کوهستانی بالای هزار و ۷۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است.

وی از اعزام اکیپ‌های منابع طبیعی و مردمی برای اطفای حریق خبر داد وگفت: نیروهای منابع طبیعی و مردمی مشغول خاموش کردن حریق هستند و آتش تقریباً مهار شده است.

وی نوع آتش سوزی را سطحی ذکر کرد و گفت: تنه دو درخت نیز در این حادثه سوخت و درحال خاموش کردن آن هستند.

منتظری میزان مساحت جنگل‌های دچار حریق را هزار متر مربع و عامل آن را انسانی ذکر کرد.