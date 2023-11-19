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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۵۱

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قزوین خبر داد؛

آغاز برداشت طلای سرخ از ۱۱۰ هکتار از مزارع کشاورزی قزوین

آغاز برداشت طلای سرخ از ۱۱۰ هکتار از مزارع کشاورزی قزوین

قزوین- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عملیات برداشت زعفران از سطح ۱۱۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله فروش با بیان اینکه عملیات برداشت زعفران از سطح ۱۱۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان آغاز شده است اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت ۳۲۰ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

وی افزود: از این میزان سطح زیر کشت ۵ هکتار به صورت غیربارور و ۱۰۵ هکتار بارور است.

وی با بیان اینکه کاشت زعفران معمولاً در شهریور ماه آغاز و تا اواخر مهر ماه ادامه دارد ادامه داد: با خنک شدن هوا در اواخر مهرماه آبیاری زعفران شروع می‌شود که ظهور گل‌ها در اوایل آبان ماه آغاز و تا نیمه آذر ماه ادامه خواهد داشت.

پیله فروش اضافه کرد: برداشت گل زعفران در مزارع کشاورزی این استان به صورت دستی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این محصول به عنوان طعم دهنده مواد غذایی، آرام بخش و به عنوان یک ماده نشاط آور محسوب می‌شود افزود: از گیاه زعفران در صنایع رنگرزی، داروسازی، طب سنتی، صنایع غذایی، شیرینی، بستنی سازی، تولید عرقیات، اسانس، عطرسازی و آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود.

کد مطلب 5944541

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