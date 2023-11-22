نقشه مبارک برای ماندن در آسایشگاه/ دلیل محبوبیت متون خارجی چیست؟

محسن آزاد نویسنده و کارگردان نمایش «ناآرامسایشگاه » که این روزها در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «ناآرامسایشگاه» هفته پایانی اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج سپری ‌کند. این اثر یک نمایش آیینی و سنتی است که در فضایی کمدی موقعیت های جذابی را رقم می زند. «ناآرامسایشگاه» داستان یک آسایشگاه است که صاحب آن می خواهد آنجا را بفروشد و حالا ساکنان آن دنبال تغییر نظر مالک آنجا هستند.

وی درباره پرداختن به نمایشی مبتنی بر تکنیک های نمایش ایرانی بیان کرد: حفظ و ارتقای نمایش های ایرانی همیشه دغدغه من بوده و خواهد بود. متاسفانه چند سالی است که به خصوص در بین هم نسل های من و حتی جوان‌ترها پرداختن به این گونه نمایش ها کمرنگ شده و بیشتر اهالی تئاتر گرایش به متون خارجی پیدا کردند که به طور کلی ایرادی ندارد چون معتقدم باید از همه طیف و سلیقه ای برای مخاطبان نمایش وجود داشته باشد اما حفظ میراث و فرهنگی که از گذشته به دست ما رسیده نباید فراموش شود.

وی افزود: چند دلیل وجود دارد که هنرمندان ما به سمت اجرای نمایش‌های خارجی کشیده شده اند؛ یکی اینکه ما دچار فقر نمایشنامه خوب و قوی هستیم و می‌دانیم پایه و اساس یک نمایش خوب، متن آن نمایش است. اما دلیل دیگری که ما به نمایشنامه های خارجی سوق پیدا کردیم این است که نویسندگان غربی در جذب ما به آثارشان موفق عمل کرده اند چون توانستند به طرز اثرگذاری نمایشنامه‌ها و متن‌هایشان را به ما معرفی کنند و ما ناخودآگاه دنباله رو آنها شدیم. البته نباید از اینکه آنها امکانات، بودجه و رسانه قوی برای این کار دارند، غافل شویم.

آزاد ادامه داد: اما بیاییم ما هم ادبیات و آثار قوی و غنی کشورمان را به آنها معرفی کنیم. ما شاهنامه را داریم که به جرات می‌توانم بگویم تا سالیان سال می‌شود از داستان‌ها و افسانه‌هایش اقتباس‌های جذاب کرد. ما شاعران و نویسنده های بسیاری داریم که می توانیم آثارشان را به شکل امروزی اقتباس و به دنیا معرفی کنیم. ادبیات کشورمان ظرفیت بی انتهایی دارد که حیف و صد حیف که کمتر به آن پرداخته می شود. من از مسئولان کشورمان هم این درخواست را دارم که با هموار کردن مسیر تولید این گونه آثار و اختصاص بودجه مناسب و درخور، بستر مناسبی را برای تولید این آثار فراهم کنند.

این کارگردان درباره انتخاب عوامل نمایش توضیح داد: من قبلا با تعدادی از دوستان در کارهای مختلف همکاری داشتم اما بازیگرانم را با حساسیت در نقش های خود قرار دادم و تا الان نتیجه کار برایم خوشایند بوده است. نمایش قبلی که به صحنه بردم برایم یک تجربه جدید و همراه با آزمون و خطاهای بسیاری بود اما در این اجرا اتفاقات خوبی را از روز نخست پیش بینی می کردیم که خوشبختانه تا امروز نیز بازخوردهای خوبی دریافت کردیم و کار با استقبال مواجه شده است.

آزاد درباره شیوه اجرایی نمایش بیان کرد: اجرای «ناآرامسایشگاه» اجرایی پرچالش و پرانرژی برای مخاطبان است. ما سعی کردیم دغدغه ها و حرف هایمان را در قالب کمدی با مخاطب در میان بگذاریم و برای رسیدن به لحظات کمدی نمایش از شخصیت های معروف تاریخی استفاده کنیم که نتیجه بسیار خوبی هم در متن و هم در اجرا گرفتیم. امیدوارم مخاطبان نمایش ایرانی و سیاه بازی در آخرین روزهای اجرای این اثر نمایشی دیدن آن را از دست ندهند.

نمایش «ناآرامسایشگاه» به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد و تهیه کنندگی سامان خلیلیان با بازی مرجان ‌آقانوری، فرنیا ‌احمدوند، مصطفی ‌ایزدی، طاهره ‌بهرامی، امیر ‌عدل ‌پرور، پویا ‌فراهانی، شاهین ‌گل ‌کار، مهدی ‌ملکی، داوود ‌معینی ‌کیا، سید سید ‌محسن ‌میرهاشمی، رضا ‌نعمتیان تا ۳ آذر در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: صولت زربندیان برخلاف وصیت پدرش که آسایشگاه را وقف کرده، می‌خواهد آنجا را بفروشد. مبارک و ساکنان آسایشگاه تصمیم می گیرند مانع او شوند که ...