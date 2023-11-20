فقط باید از نوجوانان حمایت کنیم/ آنها تیم دوست داشتنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان در آستانه دیدار تیم زیر ۱۷ سال کشورمان مقابل مراکش عنوان کرد: گذشته و بررسی نقاط و ضعف آنچه در تاریخ به وقوع پیوسته، چراغ راه آینده است. به همین دلیل، ابتدا وظیفه خود می‌دانم از همراهی همه رؤسای هیأت‌های فوتبال و استعدادیابان سرتاسر کشور که در در بیش از دو سال گذشته در جهت معرفی استعدادهای جدید کمک کردند نهایت سپاس را داشته باشم.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: خوشحالم در حال حاضر با درایت، تلاش و برنامه ریزی کادر فنی، تیمی داریم که درست است از نظر سنی بالا نیست اما بسیار قابل احترام و بزرگ است. امیدوارم با ادامه این روند، به ویژه در مسابقه با مراکش، احترام فوتبال جهان به این تیم بیشتر و بیشتر شود.

ماجدی خاطرنشان کرد: تیم دوست داشتنی کشورمان، صرف نظر از هر نتیجه‌ای تا امروز افتخارآفرین بوده است. در حال حاضر، مهم‌ترین بحث این است که حمایت از تیم نوجوانان ادامه داشته باشد و انرژی مثبت به سمت تیم بفرستیم. قطعا در فاز آتی، برنامه فدراسیون تقویت روند مثبت و صعودی مربوط به این تیم و تعمیم آن به تیم‌های رده‌های بعدی است.