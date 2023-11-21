ایران و ازبکستان شناخت خوبی از هم دارند/نتایج نوجوانان شانسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران در هفته دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه بنیادکار شهر تاشکند رو در روی هم قرار می‌گیرند. هر دو تیم ایران و ازبکستان دیدارهای اول خود مقابل هنگ کنگ و ترکمنستان را با بُرد پشت سر گذاشتند و به ترتیب در رده‌های اول و دوم جدول گروه C قرار دارند و این بازی برای هر دو تیم از جهت صدرنشینی بسیار مهم است.

در همین خصوص گفت‌وگویی با محسن اسماعیل زاده مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC داشته ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

اسماعیل زاده در رابطه با دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان و ارزیابی خود از این بازی گفت: ازبکستان نشان داده که یک تیم فیزیکی است و ملی پوشان کار راحتی مقابل این تیم ندارند. با توجه به اینکه این دو تیم در تورنمنت کافا هم با یکدیگر رو در رو شده اند از هم شناخت خوبی دارند و هیچکدام از آنها کار راحتی نخواهند داشت.

او ادامه داد: در ترکیب تیم ملی ایران بازیکنان با کیفیت زیادی وجود دارد و از نظر فنی تیم ایران برنده بازی است اما در فوتبال نمی‌شود چیزی را از قبل پیش بینی کرد و امیدوارم بازیکنان کشورمان بتوانند در این دیدار سخت خانگی دست پر زمین بازی را ترک کنند.

سن بالای تیم ملی مانع از تغییر نسل می‌شود

اسماعیل زاده در خصوص ایرادتی که به نفرات دعوت شده از سوی امیر قلعه نویی به اردوی تیم ملی می‌شود، بیان کرد: بازیکنان ایران چندین سال است که در کنار هم بازی می‌کنند و شناخت خوبی دارند. تغییر نسل در فوتبال ایران در حال رخ دادن است اما سن بالای بازیکنان مانع از این کار در تیم ملی می‌شود. باید نگاه ویژه ای به جوانان شود تا آنها هم تجربه بازی‌های بزرگ را به دست آورند تا در آینده تیم ملی بزرگسالان به مشکل بر نخورد.

مدرس AFC در ارتباط با برخوردهای انضباطی توسط مربیان در فوتبال گفت: بازیکنان در مدت زمانی که عضو تیم باشگاهی و تیم ملی هستند باید در اختیار سرمربی قرار گیرند. امیر قلعه نویی نشان داده مربی منظم و با دانشی است و اگر با بازیکنی هم برخورد انضباطی داشته حق با او است. سرمربی در یک تیم، حکم بزرگ‌تر را دارد و باید احترام او تحت هر شرایطی حفظ شود. پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخار بزرگی است که نصیب کمتر کسی می‌شود و باید بازیکنان این موضوع را درک کنند.

نتایج نوجوانان در جام جهانی اتفاقی نبوده است

مربی تیم‌های پایه فوتبال در خصوص عملکرد تیم نوجوانان ایران در جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی بیان کرد: پیروزی مقابل برزیل، تساوی تا لحظات پایانی مقابل انگلیس و برد پُرگل مقابل تیم نیوکالدونیا اتفاقی نبوده و شاگردان حسین عبدی نسبت به دیدارهای مقدماتی جام جهانی بسیار پیشرفت کرده اند که جا دارد از او و دستیارانش بابت کسب چنین نتایجی تقدیر و تشکر به عمل آورد.

اسماعیل زاده در پایان خاطر نشان کرد: بازی سختی مقابل مراکش داریم و امیدوارم نوجوانان ایران باز هم دست به شگفتی بزنند و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند. مسئولان فدراسیون فوتبال نباید این بازیکنان را از یاد ببرند چون این بازیکنان اگر به فراموشی سپرده شوند درگیر آسیب‌های اجتماعی خواهند شد و نباید به این راحتی از این بازیکنان گذشت. عبدی مربی با اخلاق و با دانشی در فوتبال پایه است و امیدوارم در ادامه مسیر هم موفق باشد.