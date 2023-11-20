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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

امام جمعه نظرآباد:

بصیرت مردم و ایستادگی بسیج نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کرده است

بصیرت مردم و ایستادگی بسیج نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کرده است

نظرآباد- امام جمعه نظرآباد گفت: با تدابیر رهبری، بصیرت مردم و ایستادگی بسیج و نیروهای مسلح همواره نقشه‌های دشمنان نقش برآب و خنثی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قادر محمدی ظهر دوشنبه در نشستی که به‌منظور بررسی مسائل مربوط به گلزار مطهر شهدای گمنام در نظرآباد برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: این امنیت و آسایش و شور و نشاط جامعه حاصل خون پاک شهدا است.

وی بیان کرد: با تدابیر رهبری، بصیرت مردم و ایستادگی بسیج و نیروهای مسلح همواره نقشه‌های دشمنان نقش برآب و خنثی شده است.

در این جلسه به سامان‌دهی و بهسازی گلزار شهدای گمنام، تدوین و چاپ کتاب پیرامون زندگی و خاطرات شهدای شهرستان و برگزاری مراسم مذهبی با محوریت شهدای گمنام تاکید شد.

کد مطلب 5945061

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