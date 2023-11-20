به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قادر محمدی ظهر دوشنبه در نشستی که به‌منظور بررسی مسائل مربوط به گلزار مطهر شهدای گمنام در نظرآباد برگزار شد، ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: این امنیت و آسایش و شور و نشاط جامعه حاصل خون پاک شهدا است.

وی بیان کرد: با تدابیر رهبری، بصیرت مردم و ایستادگی بسیج و نیروهای مسلح همواره نقشه‌های دشمنان نقش برآب و خنثی شده است.

در این جلسه به سامان‌دهی و بهسازی گلزار شهدای گمنام، تدوین و چاپ کتاب پیرامون زندگی و خاطرات شهدای شهرستان و برگزاری مراسم مذهبی با محوریت شهدای گمنام تاکید شد.