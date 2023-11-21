به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۸ امروز سه شنبه مقابل ازبکستان در هفته دوم مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر تاشکند بازی میکند. تقابل سالهای اخیر دو تیم نشان از حساسیت بازیهایشان دارد تا جایی که ازبکستان در آخرین نبرد خود مقابل شاگردان امیر قلعه نویی در یک بازی نسبتا برابر یک بر صفر شکست خورد اما آمار فنی قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت.
«نرزالله سعداله اف» دبیر ورزش سایت چمپیونت ازبکستان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شرایط دو تیم در آستانه این دیدار راجع به عملکرد سرمربیان آنها در چند ماه اخیر اظهار نظر کرد. او شرایط ازبک ها را برای مصاف با ایران بسیار مطلوب توصیف کرد و میزان شور و حرارت آنها برای پیروزی را زیاد از حد همیشگی دانست. مشروح صحبتهای سعداله اف به شرح زیر است:
قدرت یکسان برای بازی جذاب
دبیر ورزش سایت چمپیونت ازبکستان درباره آخرین وضعیت تیم ملی ازبکستان برای تقابل با ایران تصریح کرد: وضعیت آرمانی سراغ ازبکستان آمده است. نگرانی بابت مصدومیت ماشاریپوف دیگر وجود ندارد. اشمورودوف هم آماده بازی شده است تا به نظرم قدرتی یکسان در برابر بازیکنان باتجربه و قوی ایران وجود داشته باشد. بازی جذاب آسیا در تاشکند خواهد بود که به طور حتم میتواند نظر خیلی از اهالی فوتبال را به خود جلب کند.
جهانبخش نیست اما بقیه ستارههای ایران هستند
سعداله اف که از مصدومیت جهانبخش اطلاع داشت درباره شناخت فوتبال ازبکستان از بازیکنان تیم ملی ایران یادآور شد: آنها در بهترین تیمهای دنیا بازی میکنند. تیمی که سردار آزمون از آ اس رم و مهدی طارمی در پورتو را دارد جمعی از ستارگان فوتبال را دارد. جهانبخش خیلی بازیکن خوبی است و قطعا نبود او برای تیم ملی ایران دردسر ساز خواهد شد اما بقیه نفرات میتوانند به نفع ایران بازی را بچرخانند.
قلعه نویی و کاتانچ برنده میخواهند
او درباره تأثیری که تغییر سرمربی روی نیمکت دو تیم در سال جاری به جای گذاشته است گفت: آنها نمیخواهند بازنده باشند. هیچ کدام نمیخواهند قبل از جام ملتهای آسیا بازنده شوند. فشار روی باخت آنها میتواند تأثیر بدی بگذارد و تمرکز فنی آنها را مدتها تحت تأثیر قرار دهد. ولی شیوه نمایش دو تیم به هیچ وجه همراه با احتیاط نخواهد بود چون هر تیمی عقب نشینی داشته باشد سخت تنبیه میشود.
پیش بینیام پارادوکس دارد!
دبیر ورزش سایت چمپیونت ازبکستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پیش بینی اش از بازی یادآور شد: من مطمئنم یکی از جذاب ترین دیدارها را با توجه به تاکتیکهای دو تیم خواهیم دید اما فکر نمیکنم تیمی بتواند گل بزند. بازی فیزیکی و همچنین پر از موقعیت خواهیم داشت اما کمترین اشتباه در دروازه و دفاع باعث میشود تا حدسم روی تساوی بدون گل باشد.
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