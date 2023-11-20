رایزنی رؤسای جمهور چین و فرانسه درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین و امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی وی امروز دوشنبه تلفنی درباره تحولات جاری در غزه رایزنی کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است که سران دو کشور معتقدند که اولویت اصلی «جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع به ویژه بروز یک بحران انسانی شدیدتر» در منطقه به شمار می‌آید.

این بیانیه در ادامه اضافه می‌کند: رؤسای جمهور چین و فرانسه در ادامه رایزنی امروز خود اضافه کردند که راه حل دو کشوری راه کلیدی برای حل چرخه درگیری است!

بیانیه مذکور می‌افزاید که شیء و ماکرون «توافق کردند که به برقراری ارتباط در مورد مسائل بین المللی و منطقه ای مورد علاقه مشترک ادامه دهند و به حفظ صلح و ثبات جهانی کمک کنند».

در حالی که حملات وحشیانه جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد ارتش رژیم صهیونیستی لشکرکشی به یک بیمارستان دیگر در این باریکه را در دستور کار خود قرار داده است.

بر اثر حمله اشغالگران به مدرسه آنروا در غزه، ۱۴ نفر به شهادت رسیدند.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بنی سهیلا و رفح در جنوب غزه را هم بمباران کردند.

شبکه فلسطین الیوم هم گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز نیز مانند روزهای گذشته مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند. این حملات هوایی علیه اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه نیز صورت گرفت.