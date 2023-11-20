اهدای ۱۴۰۲ جلد کتاب به مناطق محروم/ ۴۲ عنوان کتاب کودک رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین شکرگزاری و جشن سپاس دهمین سال تأسیس انتشارات کتابک همزمان با ولادت حضرت زینب (س) و سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، اهالی کتاب و کتابخوانی و جمع کثیری از کودکان و نوجوانان در تالار فرهنگ و هنر شهر قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید احمد طباطبایی‌نژاد سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری قم، حجت‌الاسلام لقمان‌پور مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، روح‌الله کریمی رئیس اداره کتاب و فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، حمید خرمی رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان استان قم و فخرالدین یوسف‌پور مدیرعامل خانه مطبوعات قم از جمله مسئولان حاضر در مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت آیات قرآن کریم توسط محمد حسین اقبالی قاری نوجوان و پخش سرود جمهوری اسلامی، محمد حسین قاسمی مدیر انتشارات کتابک ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر، به فعالیت ۱۰ ساله این انتشارات کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: کتابک در سال ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد و بیشترین فعالیت این انتشارات در حوزه دین، کودک و نوجوان، ادبیات پایداری و دفاع مقدس است.

وی از انتشار ۲۵۶ عنوان کتاب از سوی این انتشارات خبر داد و گفت: همچنین ۳۰ عنوان کتاب این انتشارات به زبان‌های عربی، ترکی آذربایجانی، اسپانیولی، فرانسوی، انگلیسی و پرتغالی ترجمه و در کشورهای کلمبیا، اکوادور، ونزوئلا و برزیل منتشر شده است.

مدیر انتشارات کتابک همچنین از پیشکسوتان فرهنگ و ادبیات، اصحاب رسانه، نویسندگان، ناشران، تصویرگران و همه فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی که نقش چشمگیری در رونق نشر و پخش کتاب دارند، قدردانی کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، علی باباجانی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان به خوانش یکی از داستان‌های کوتاه خود پرداخت و مستند «از جوی‌شور تا ماداگاسکار» نیز با محوریت فعالیت‌های انتشارات کتابک پخش شد.

برگزاری برنامه‌های متنوع و جذاب برای کودکان از جمله اجرای «خاله بهار و آقا پارسا» توسط فرشته حسینی و ماشاالله کوهستانی، اجرای گروه سرود انصارالحجه و اهدای جایزه به تمامی کودکان حاضر در مراسم از دیگر بخش‌های این جشن بود.

همچنین به مناسبت روز جهانی کودک، کودکان در جایگاه سالن گردهم آمدند و برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) و رهایی کودکان فلسطینی از ظلم رژیم صهیونیستی دست به دعا برداشتند و دعای سلامتی امام زمان (عج) را قرائت کردند.

در پایان این جشن نیز از ۴۲ عنوان کتاب چاپ اول انتشارات کتابک با موضوعات کودک‌ونوجوان، شهدا و مفاخر ایرانی رونمایی صورت گرفت و ۱۴۰۲ جلد کتاب نیز به مناطق محروم اهدا شد.