ساخت «حوالی کتاب» ادامه دارد؟/ بازخوردهای یک برنامه کتابی

مرتضی پرنیان مجری برنامه «حوالی کتاب» که این روزها با محور کتاب از شبکه پنج سیما روی آنتن میرود درباره این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: همزمان با هفته کتاب این برنامه به آنتن رسید و از مهمانان مختلفی که شامل نویسندهها بودند، برای حضور در برنامه دعوت کردیم. مصطفی فعلهگری از جمله این نویسندگان بود که درباره «باران تمشک» سخن گفت. همچنین نصرالله حدادی تهران پژوه، حمید بابایی و نویسندگان دیگری نیز مهمان ما بودند.
وی درباره جزییات برنامه نیز عنوان کرد: در ابتدای گفتوگو درباره سبک نوشتن این نویسندهها صحبت کردیم و در ادامه به زندگی شخصی آنها هم پرداختیم. در این برنامه درباره شخصیت نویسندهها و اینکه از کجا نویسندگی را شروع کرده اند، گفتوگو میکنیم.
پرنیان با اشاره به رویکرد جدید شبکه تهران نیز تصریح کرد: تمرکز بیشتر ما در این گفتوگوها روی خود تهران و نویسندههایی است که قصههای برخی از کتاب هایشان بر بستر شهر تهران اتفاق میافتد. سعی داریم این ارتباط بین کتاب و شهر تهران را حفظ کنیم. تلاش ما این است که ریتم برنامه تند باشد از این رو همه حرفها در طول ۳۰ دقیقه مطرح میشود.
این مجری تلویزیون درباره ادامه برنامه با وجود اتمام هفته کتاب یادآور شد: صحبتهایی شده است که احتمالا این برنامه را ادامه دهیم البته هنوز مشخص نیست و تصمیم با مدیران است. برنامه کتاب محور در شبکه تهران خیلی کم داریم که بیشترشان هم به صورت گزارشی برای معرفی کتاب بوده است در حالی که این برنامه سر و شکل دارد و در ۳۰ دقیقه میتواند گفتوگویی جذاب را شکل دهد. بازخوردهای خوبی هم از مخاطبان گرفتیم و بخشهایی از برنامه در فضای مجازی نیز مورد اقبال واقع شده است که جای خرسندی دارد.
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