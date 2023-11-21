به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی، شامگاه دوشنبه در افتتاحیه شانزدهمین جشنواره فرهنگ و اقتصاد اقوام اظهار از رونمایی بسته گردشگری ویژه گلستان در سفر رییس جمهور خبر داد و اظهار کرد: ایجاد شرایط گردشگری تفریحی در جزیره آشوراده یکی از پروژه‌های این بسته است که مجوزهای لازم آن اخذ شده است.

وی با اشاره به اینکه پروژه تله‌کابین گرگان منتظر تأیید نهایی سازمان حفاظت محیط زیست بود، افزود: اکنون پیمانکار این پروژه مشخص شد و در حال گذراندن مراحل است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از انعقاد قرار داد پروژه تله کابین علی آباد کتول در سفر رییس جمهور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه اکنون لایروبی خلیج گرگان به صورت ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده، اظهار کرد: در سفر دوم به دنبال اعتبارات کامل برای این پروژه در کانال چاپقلی و پمپاژ آب به خلیج گرگان هستیم.

مهیایی با بیان اینکه گلستان جزو ۱۰ استان آخر از نظر شاخص توسعه‌ای است، افزود: گلستان در بخش ظرفیت‌ها جز استان‌های برتر است که گردشگری یکی از ظرفیت‌های موجود در این استان است.