ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی در محاکم استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در مراسم تحلیف گروهی از کارشناسان رسمی، اظهار کرد: تعرفه جدید به همه شعب ابلاغ شده و از این پس هزینه‌های کارشناسی معیار محاسبه خواهد بود.

آسیابی به افزایش ارجاع سیستمی پرونده‌ها به کارشناسی در استان هم اشاره کرد و گفت: اکنون ۶۱ درصد پرونده‌ها در استان، سیستمی ارجاع می‌شود که امیدواریم این رقم، افزایش یابد.

رییس کل دادگستری گلستان در ادامه این مراسم بر اعلام نظر به موقع نظرات کارشناسی در پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: در پرونده‌های تخصصی، قاضی برای صدور رأی نیاز به نظر کارشناس فن و متخصص در آن حوزه دارد و متأسفانه برخی کارشناسان در مهلت تعیین شده نظریه کارشناسی را به دادگاه ارائه نمی‌کنند و با این کار سبب تجدید وقت رسیدگی در محاکم استان می‌شوند.

گفتنی است تحلیف ۱۳ کارشناس رسمی در این مراسم برگزار شد، با ورود این افراد، تعداد کارشناسان رسمی دادگستری استان به ۶۶۰ نفر رسید.