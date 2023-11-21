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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷

رییس سازمان جهاد کشاورزی قزوین:

مشکلات موجود در رفع تداخل اراضی کشاورزی قزوین شناسایی شود

مشکلات موجود در رفع تداخل اراضی کشاورزی قزوین شناسایی شود

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: مشکلات موجود در رفع تداخل اراضی کشاورزی استان شناسایی و آسیب شناسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین عطایی در نشست کمیسیون رفع تداخل اراضی استان که با حضور اعضای این کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد اظهار کرد: مشکلات موجود در رفع تداخل اراضی کشاورزی استان شناسایی و آسیب شناسی شود.

وی افزود: از زمان ایجاد و راه اندازی قرارگاه رفع تداخل اراضی کشاورزی تاکنون روند تداخل اراضی در استان وضعیت خوبی دارد که بایستی با دقت و تمرکز بیشتر انجام شود.

وی بر لزوم اهتمام بیشتر اعضای کمیسیون رفع تداخل اراضی برای بررسی پلاک‌های بیشتر تاکید کرد و افزود: مشاوران رفع تداخلات اهتمام و دقت بیشتری در روند تداخل اراضی داشته باشند.

گفتنی است، از مجموع یک هزار و ۲۰۲ پلاک در استان قزوین، ۱۹۰ پلاک مستثنیات بوده و یک هزار و ۱۲ پلاک مشمول رفع تداخل است که تاکنون کار کارشناسی ۷۷۱ پلاک به پایان رسیده است.

کد مطلب 5945994

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