نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و تولیدات مشاغل خانگی استان کرمانشاه به مناسبت هفته بسیج صبح سه شنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های کرمانشاه واقع در پارک شاهد با حضور سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان آغاز به کار کرد.

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج از ۲۹ آبان الی چهارم آذر ماه فعال خواهد بود و دستاوردهای خود را در ۷۰ غرفه به نمایش خواهد گذاشت.

ساعت بازدید این نمایشگاه ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۵ الی ۱۹ در محل دائمی نمایشگاه‌های کرمانشاه بوده و بازدید برای عموم مردم آزاد است.

امسال به مناسبت هفته بسیج ۲۰۰ عنوان برنامه شاخص در استان کرمانشاه برگزار می‌شود و شعار امسال «بسیج امید ملت ایران» است.