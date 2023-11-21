سه داخلی و یک خارجی گزینه های سرمربیگری پیکان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پیکان تهران در حالی که قرارداد رسول خطیبی را در هفته‌های نخست لیگ بیست و سوم تمدید کرده بود تصمیمی ناگهانی در آغاز هفته یازدهم گرفت و او را برکنار کرد.

جدایی خطیبی در حالی رقم خورد که این باشگاه هیچ گزینه‌ای را برای انتخاب جانشین نهایی نکرده بود.

علیرضا منصوریان سرمربی ابتدای فصل فولاد خوزستان که پس از سه شکست متوالی از این تیم اخراج شد یکی از گزینه‌های مطرح شده برای پذیرش هدایت خودروسازان بود. این در حالی است که دو گزینه داخلی دیگر نیز برای نشستن روی نیمکت پیکان انتخاب شده اند. همچنین احمد مددی مدیرعامل خودروسازان رزومه یک سرمربی اروپایی را نیز دریافت کرده که مورد بررسی قرار خواهد داد.

باشگاه پیکان تصمیم دارد انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگسالان را هرچه سریع‌تر نهایی کند تا آنها تنها برای بازی روز جمعه مقابل آلومینیوم اراک از حمید عبدالهی دستیار خطیبی استفاده کنند.