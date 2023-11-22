چالش خودساخته مدیران پیکان/ میلیاردها تومان به جوی آب ریخته شد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان فصل بیست و دوم رقابت‌های لیگ برتر، مجتبی حسینی از هدایت تیم فوتبال پیکان کنار رفت و رسول خطیبی مدیرعامل سال گذشته باشگاه مس سونگون به عنوان سرمربی جدید خودروسان انتخاب و معرفی شد.

پیکان در نقل و انتقالات پیش از فصل هم شرایط خوبی را تجربه نکرد و با جدایی حسینی، خیلی از بازیکنان این تیم هم به سایر باشگاه پیوستند. بهروز نوروزی فرد، تیتو اوکلو، ساسان حسینی، سامان فلاح، شرزود تمیروف، عرفان اسفندیاری، عرفان گلشنی، محمد لطفی، محمدرشید مظاهری، مهدی لیموچی و میلاد بدرقه بازیکنانی بودند که از جمع پیکانی‌ها جدا شدند و در مقابل، امیرحسین صدقی، ایمان صادقی، حامد پاکدل، سامان نریمان جهان، شاهین ثاقبی و مهرداد بایرامی به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه شدند.

پیکان فصل بیست و سوم را با تساوی یک بر یک مقابل نساجی مازندران آغاز کرد و تا پایان هفته پنجم این تیم، ۳ تساوی و دو شکست را تجربه و از ۱۵ امتیاز ممکن، ۳ امتیاز به دست آورد. این درحالی بود که پیکان در ۵ بازی ابتدایی فصل بیست و دوم دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست و مجموع ۸ امتیاز را کسب کرده بود. پس از پایان هفته پنجم و در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ قرارداد رسول خطیبی به مدت یک فصل دیگر با پیکان تمدید شد.

روز سه شنبه ۳۰ آبان و با گذشت ۱۰ هفته از مسابقات لیگ برتر، خبر قطع همکاری پیکان و رسول خطیبی روی خروجی سایت این باشگاه قرار گرفت. یعنی پس از گذشت ۵۵ روز از تمدید قرارداد، مدیران پیکان از کار خود پشیمان شدند و تصمیم گرفتند با سرمربی تیم خود قطع همکاری کنند. در حالی که اگر مجتبی حسینی را در این تیم نگه می‌داشتند، اوضاع گونه دیگری برای این تیم رقم می خود.

رسول خطیبی علاوه بر باقی مطالبات خود در این فصل، می‌تواند مطالبات فصل آینده خود را هم از این باشگاه دریافت کند و مدیران پیکان با این تصمیم خود چالش بزرگی را ایجاد کردند.

تیم‌هایی مانند پیکان معمولاً برای جذب بازیکن هزینه آن‌چنانی نمی‌کنند اما مدیران این باشگاه می‌توانستند جدا از اینکه چنین مبلغی را صرف مربی تیم خود کنند برای تیم‌های پایه هزینه می‌کردند تا مانند سامان فلاح که فصل گذشته حدود ۱۸ میلیارد از قبال صدور رضایتنامه او برای تیم گل گهر سیرجان کسب درآمد کردند در این فصل هم با پرورش بازیکنان گمنام سود خوبی را در سال‌های آینده به دست آوردند.

تیم پیکان در این فصل پس از ۱۰ بازی، ۸ امتیاز کسب کرده و در جایگاه سیزدهم جدول قرار گرفته است.