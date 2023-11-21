۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

نجات جان ۳ جوان گرفتار در سیلاب «تنگ پبرزال» / تیم امداد اعزام شد

یاسوج_ مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از نجات ۳ جوان گرفتار در سیلاب «تنگ پیرزال» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فلاحی دوست ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: شب گذشته سه جوان در منطقه تنگ پیرزال چرام در سیلاب گرفتار شدند.

وی با بیان اینکه گزارش درخواست کمک در حوالی ساعت ۲٠ به مرکز امدادی اعلام شد، اظهار کرد: تیم ۴ نفره با تجهیزات امداد کوهستان عازم منطقه شد.

فلاحی دوست تصریح کرد: سه جوان ۲۰، ۲۲ و ۲۴ ساله که برای تفریح در منطقه تنگ پیرزال حضور داشتند، در سیلاب گرفتار و در صخره‌ها پناه گرفتند.

فلاحی دوست گفت: این ۳ جوان در ساعت ۲۲ شب گذشته نجات پیدا کرده و منتقل شدند.

