مصطفی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره شرایط لیگ برتر بسکتبال که پنج هفته از برگزاری آن گذشته است، گفت: دیدارهای هر هفته به طور کامل برگزار شده و تیم‌ها جایگاه هایی را در جدول به خود اختصاص داده اند اما در ادامه مسابقات نوسانات جدول به طور حتم زیاد خواهد بود. مهم این است که هر چه به جلو پیش می‌رویم، نوسان تیم ها کنترل شود، ایرادات برطرف شود و در مجموع شرایط تیم ها و برگزاری مسابقات به ثبات بیشتری برسد.

وی تاکید کرد: فعلا نمی توان قضاوت درست و قطعی در مورد کیفیت تیم ها داشت. باید تحمل کرد تا دیدارهای بیشتری برگزار شود و تمام تیم ها در شرایط مختلف دیگری هم قرار بگیرند. عیار واقعی تیم ها بعدا مشخص خواهد شد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: همه تیم ها به نوعی سعی داشته اند از سرمایه گذاران خود خیلی بهره ببرند اما در کل باید بگوییم که ۶ تیم طبیعت، مهرام، شهرداری گرگان، نفت آبادان، کاله و ذوب آهن نشان دادند که مدعی این فصل هستند. در میانه جدول تیم هایی هستند که در تلاش برای بالا آمدن هستند و تیم های انتهایی هم که فعلا عملکرد ضعیفی داشته اند.

هاشمی با تاکید بر اینکه لیگ برتر بسکتبال نسبت به سال گذشته تفاوت های زیادی دارد و تقسیم بیشتر بازیکنان میان تیم ها و بهره گیری بهتر و بیشتر از بازیکنان خارجی باعث ارتقا کیفیت تیم ها و لیگ شده است، ادامه داد: تفاوت لیگ امسال نسبت به فصل گذشته یک دنیا است. اصلا این دو فصل قابل مقایسه با هم نیستند. درست است که برخی تیم‌ها خود را مدعی نشان داده اند و برخی هم جایگاه پائین در جدول دارند اما همه به نوعی انگیزه دارند و در تلاش برای طی کردن روند رو به رشد هستند.

وی در مورد شهرداری گرگان که ابتدای فصل صدرنشین بود اما فعلا با ۴ برد و یک باخت در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد، گفت: نمی توانم بگویم به سقف آرزوهای‌مان رسیده‌ایم یا در نقطع تعالی و اوج پیشرفت قرار گرفته ایم. برای بهتر شدن خیلی کار داریم و سعی می کنیم که به این مهم برسیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان همچنین در مورد حضور این تیم در سوپر لیگ غرب آسیا تصریح کرد: هفته گذشته در دیدار افتتاحیه برابر ساجس لبنان پیروز شدیم. هفته آینده هم باید با نماینده سوریه دیدار داشته باشیم. حضور همزمان در لیگ برتر و سوپر لیگ غرب آسیا باعث تداخل دیدارها و برنامه های آماده سازی می شود. به نوعی مجبور هستیم همزمان دو جا بازی کنیم اما با آن کنار آمده ایم. اصلا این موضوع را یک اتفاق خوب برای خود می دانیم.