به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست مدیران عامل شرکت‌های مدیریت صادرات با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با رویکرد توسعه بازار صادراتی محصولات و خدمات دانش‌بنیان برگزار شد.

روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به نقش توانمندی‌ها و خدمات صادراتی در رونق زیست‌بوم دانش‌بنیان گفت: شرکت‌های مدیریت صادراتی (EMC) دانش‌بنیان‌های عرصه صادرات هستند که با تجربه، تخصص و توانمندی‌شان می‌توانند مسیر را برای ورود یک محصول یا خدمت، به بازار کشور هدف هموار کنند

وی با تاکید بر این‌که صادرات محصولات دانش‌بنیان یک خدمت دانش‌بنیان محسوب می‌شود و نیازمند تخصص است، ادامه داد: همان‌گونه که طراحی و ساخت با استفاده از فناوری به تولید یک محصول دانش‌بنیان منجر می‌شود، صادرات محصول دانش‌بنیان نیز در شمار خدمات دانش‌بنیان قرار می‌گیرد. صادرات محصولات، نیازمند مجموعه‌ای از تخصص‌ها و مهارت‌ها است که استفاده دقیق و هوشمندانه از این توانمندی‌ها در نهایت ورود یک محصول یا یک خدمت دانش بنیان به بازار کشورهای هدف را رقم می‌زند.

دهقانی افزود: تشخیص توانمند بودن یک شرکت دانش‌بنیان برای ورود به بازار بین‌المللی و شناخت مقصد صادراتی، مسئولیت سنگین و کار مهمی است که یک گروه متخصص و توانمند از شرکت‌های مدیریت صادرات را می‌طلبد. معاونت علمی در نظر دارد با هم‌فکری جمعی توانمند از شرکت‌های مدیریت صادرات، ریل‌گذاری و ایجاد یک گروه متخصص، اختیارات و حمایت‌های لازم برای مدیریت صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان را نیز به این گروه متخصص اعطا می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با بیان این‌که لازمه موفقیت یک شرکت دانش‌بنیان تخصیص بازار و ایجاد مسیری هموار برای حضور در بازارهای جهانی است عنوان کرد: آن‌چه که زنجیره ارزش فناوری را تکامل می‌بخشد، حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی یک محصول یا خدمت دانش‌بنیان است. یکی از چالش‌های کشور در عرصه دانش‌بنیان را می‌توان تمرکز بیش از حد بر روی ساخت محصول و تکنیک‌زدگی در نگاه عموم جامعه دانست، در حالی‌که برای موفقیت حوزه دانش‌بنیان، بیش از هر چیزی به متخصصانی از حوزه کسب و کار و بازار احتیاج داریم. در واقع مهم‌ترین چالش در مسیر تکامل جریان علم و فناوری و اقتصاد آن کمبود متخصصانی است که بتوانند بازارسازی کنند و محصول را بفروشند.

دهقانی با اعلام حمایت از شکل‌گیری یک برند برجسته تخصصی صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، ادامه داد: در قالب این همکاری مشترک بین معاونت علمی و شرکت‌های توانمند عرصه مدیریت صادرات، ریل‌گذاری مسیر و گشایش دروازه صادراتی بازارهای هدف به روی محصولات و خدمات دانش‌بنیان محقق می‌شود. این کار را با همکاری ۱۰ شرکت EMC پیش می‌بریم و به کمک این برند شاخص متشکل از متخصصان مدیریت صادرات از بخش خصوصی و اعطای اختیارات و حمایت‌های معاونت علمی، موضوع صادراتی شدن محصولات و خدماتی را که دارای ظرفیت بالقوه صادراتی هستند دنبال می‌کنیم.

وی با بیان این‌که رویکرد معاونت علمی، حرکت منطبق با الزامات و نظرات بخش خصوصی است، ادامه داد: نگاهمان این است که موضوعات و محورهایی را که با بخش خصوصی هم نظر هستیم و نسبت به آن‌ها توافق داریم، مورد حمایت قرار دهیم و این گونه نیست که اول دیدگاه را پیاده کنیم و به دنبال مجری آن در بخش خصوصی باشیم. آنچه را که بخش خصوصی به عنوان متخصص و صاحب تجربه در حوزه صادرات می‌داند و می‌تواند انجام دهد تسهیل و حمایت می‌کنیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ایجاد یک شرکت برجسته و توانمند مشترک در حوزه مدیریت صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان به کمک فعالان صاحب تجربه که جوان‌تر هستند و برای حرکت در مسیر صادرات دانش‌بنیان انرژی، انگیزه و علاقه کافی دارند را هدف این برنامه دانست و گفت: تلاش داریم با خلق این EMC دانش‌بنیان یک مسیر رسمی و مشخص برای تحقق صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان تعریف شود تا گشایش دروازه و ریل‌گذاری مسیر صادرات دانش‌بنیانی به صورت تخصصی و جامع صورت بگیرد در این مسیر جنس حمایت‌های معاونت علمی نه از جنس ایجاد محدودیت و صدور مجوز، بلکه از جنس اعتباربخشی و حمایت‌های تسهیل‌گرانه است.

گفتنی است؛ در این نشست مدیران ۱۰ شرکت مدیریت صادراتی دیدگاه‌ها و تجربیاتشان را با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری مطرح کردند.